ALERTĂ de călătorie emisă de MAE, în Spania: „Precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore”

Luiza Dobrescu
10 oct. 2025, 08:52, Actualitate
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Regiunea Murcia din Regatul Spaniei.

MAE a emis cod roșu de vreme nefavorabilă în atenția celor care tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Regiunea Murcia. Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia pentru ziua de vineri, 10 octombrie 2025.

„Se estimează că precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarrón-Murcia și pot provoca inundații.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408″, transmite MAE, vineri dimineață. 

