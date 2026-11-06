O nouă alertă cu bombă la un avion care se îndreaptă către Bucureşti. Aeronava TAROM are 102 pasageri la bord. Este a patra în 24 de ore. Alarmă în toată Europa

O nouă alertă cu bombă la un avion care se îndreaptă către Bucureşti. Zborul ROT226 Tarom Praga – Bucureşti, care urmează să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti la ora 12.23 este ţinta unei alerte cu bombă.

UPDATE: Avionul a aterizat la ora 12.19. După parcurgerea procedurilor specifice, amenințarea cu bombă s-a dovedit a fi falsă.

Știrea inițială:

La bord sunt 102 pasageri. La Aeroportul Henri Coandă au fost demarate procedurile necesare, potrivit news.ro.

”La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituţiile statului. Traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor”, transmite Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

SRI a precizat că ameninţarea este nespecifică, neurmând a se lua măsuri în teren. Instituţia a precizat anterior că o ameninţare nu este evaluată doar de către specialiştii proprii.

Alte patru amenințări cu bombă au vizat joi avioane care aterizau în România

Mai multe zboruri din Europa au fost deviate sau au aterizat sub escortă militară, joi, în urma unor amenințări cu bombă sau de securitate. La București, un avion care venea de la Milano, cu 182 de pasageri la bord, a primit o amenințare cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță la Otopeni, iar pasagerii au fost debarcați. Ulterior, un zbor Air Serbia JU102 Belgrad-București a fost vizat de o alertă cu bombă. Târziu, după ora 23:00, alte două alerte au fost anunțate la București.

Zeci de zboruri din Europa au primit în ultimele zile ameninţări similare. Joi, amenințări cu bombă au mobilizat autoritățile din România, Franța, Belgia, Bulgaria, Austria, Cehia și Italia.