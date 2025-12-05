Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil MINE, se îndreaptă în derivă spre Sf Gheorghe

Este alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă. Este posibil să fie mine marine sau elemente de muniție neexplodată, purtate de curenți, care se îndreaptă în derivă spre zona Sfântu Gheorghe, publică Ziarul Amprenta.

Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și limitează accesul persoanelor în apropiere.

Contactat telefonic, Cornel Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN, nu a oferit niciun fel de detaliu cu privire la situația mai sus expusă, conform Z.A.

Ştire în curs de actualizare

