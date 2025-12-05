Prima pagină » Știri externe » Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue care găzduiește submarinele nucleare ale țării

05 dec. 2025, 14:50, Știri externe
Presa din Franța relatează că, joi, 4 decembrie, în jurul orei 19:30 (ora locală n.r.), cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Această bază, situată la marginea portului Brest din Finistère (un departament în vestul Franței n.r.) găzduiește submarinele nucleare cu rachete balistice (SSBN) din cadrul forței de descurajare nucleară a Franței.

Conform datelor AFP, preluate de TF1 Info, a fost lansată o operațiune de combatere și de căutare a dronelor. Batalionul de pușcași marini, responsabil de securitatea bazei, a efectuat mai multe operațiuni.

Oficialii au anunțat că „mai multe survoluri detectate au declanșat reacțiile planificate de militarii prezenți în peninsulă”, fără a specifica mijloacele puse în aplicare și nici rezultatele acestora, „pentru a proteja secretul procedurilor”.

„Orice survol al unei baze militare este interzis în țara noastră”, a răspuns Catherine Vautrin, ministrul Forțelor Armate din Franța. „Salut interceptarea personalului nostru militar la baza Île Longue”, a adăugat ministrul. „A fost depusă o plângere și o anchetă este în curs de desfășurare”, a concluzionat ea, indicând că, în acest moment, originea dronelor nu a fost stabilită.

Zborurile cu drone în această zonă restricționată nu sunt neobișnuite. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie, a fost semnalată prezența unei drone „deasupra peninsulei Crozon”, din care face parte Île Longue, dar fără a survola zona militară.

Condițiile de vizibilitate au fost deosebit de bune, noaptea trecută, deasupra portului Brest, datorită lunii pline,  un fenomen cunoscut sub numele de superlună.

Considerată un „sanctuar“ al descurajării nucleare a Franței, baza Île Longue este protejată de 120 de pușcași marini care lucrează în coordonare cu infanteria navală. Baza asigură mentenanța celor patru SSBN-uri franceze (Purtătoare de Rachete Balistice), dintre care cel puțin unul este permanent pe mare pentru a asigura descurajarea nucleară.

Forța nucleară a Franței

Franța are patru submarine nucleare strategice (SSBN), din clasa Le Triomphant, care formează coloana vertebrală a forței sale de descurajare nucleară, dotate cu rachete balistice M51, plus submarine nucleare de atac (SSN) din clasa Barracuda, care sunt mai recente, precum Suffren, Duguay-Trouin și Tourville.

  • Submarine Strategice (SSBN): 4 submarine Le Triomphant (Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant, Le Terrible) – acestea poartă focoasele nucleare strategice.
  • Submarine de Atac (SSN): 3 submarine Barracuda (Suffren, Duguay-Trouin, Tourville), cu rol de atac și protecție.

Astfel, Franța deține un total de 7 submarine cu propulsie nucleară, dintre care 4 sunt purtătoare de rachete nucleare (SSBN).

