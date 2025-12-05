Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia

Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia

05 dec. 2025, 14:39, Știri externe
Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia
Viktor Orban a anunțat că salariul minim din Ungaria va crește cu 11% de la 1 ianuarie 2026, în timp ce salariul minim garantat va crește cu 7%, în ciuda faptului că planurile inițiale vizau o majorare de 13%. Guvernul lui Orban susține că măsura va îmbunătăți veniturile a 700.000 de familii. În aceeași vreme, la București, guvernul Bolojan a amânat pentru 2026 creșterea salariului minim.

Viktor Orban a transmis joi un nou acord salarial pentru anul 2026, agreat după mai multe luni de negocieri între patronate și sindicate.

Acest acordul prevede o majorare de 11% a salariului minim, care va ajunge astfel la 322.800 de forinți pe lună (842 de euro). De altfel, salariul minim garantat va crește cu 7%, ajungând la 373.200 de forinți pe lună (977 euro).

„După luni de negocieri, s-a ajuns la un acord între angajatori și angajați”, a transmis Viktor Orbán într-un mesaj publicat rețelele sociale.

„Veniturile a 700.000 de familii vor crește cu siguranță de la 1 ianuarie și nu am inclus încă majorările sprijinului pentru familii”, a adăugat Orban.

Orban anunță: Criză de personal, nu de joburi

Premierul a declarat că, în ciuda stagnării economice din regiune, în Ungaria numărul locurilor de muncă a crescut considerabil în ultimii 15 ani. „Comparativ cu 2010, un milion de oameni în plus lucrează astăzi în Ungaria. În prezent, lipsa forței de muncă este o provocare mai mare decât șomajul”, a scris Orban.

Acesta a recunoscut însă tensiunile sociale privind nivelul veniturilor. „Locurile de muncă sunt inutile dacă oamenii simt că nu sunt plătiți suficient pentru munca lor. În general, ei cred că valoarea muncii lor este mai mare decât salariile pe care le primesc”.

Orban: ”Creșterea economică nu poate avansa mai rapid din cauza efectelor războiului asupra Europei Centrale

Premierul a precizat că Guvernul a pus la dispoziție suport fiscal substanțial și că insistat că salariile trebuie stabilite prin mecanisme de piață, nu prin decizie politică unilaterală: . „Guvernul a contribuit cu un program în 11 puncte de reducere a taxelor, datorită căruia povara fiscală asupra IMM-urilor va scădea cu 90 de miliarde de forinți. Este foarte important ca piața să aibă prioritate în determinarea salariilor în Ungaria”, a precizat Orban.

El a menționat că Executivul nu stabilește administrativ salariul minimși că Guvernul încearcă „de aproape 20 de ani ca majorările salariale să fie convenite direct între partenerii sociali”.

Potrivit lui Orban, creșterea mai slabă a economiei este consecința contextului internațional. „Creșterea economică nu poate avansa mai rapid din cauza efectelor războiului asupra Europei Centrale și în special asupra economiei germane, care este principalul partener comercial al Ungariei”, a transmis oficialul.

Acordul salarial pe trei ani, încheiat în 2024, prevedea o majorare de 13% a salariului minim în 2026. Însă, din cauza economiei mai slabe decât se estima, procentul a fost redus.

Guvernul și-a modificat astfel estimările privind creșterea economică pentru 2025, scăzând estimările de la 3% la 1%.

Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa

Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria

