Ghidul complet al votantului la alegerile la Primăria Capitalei. Cum votezi dacă ai viză de flotant

Alegerile pentru primăria București au loc duminică, 7 decembrie, când sunt așteptați la vot aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. În aceeași zi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți aduce toate informațiile necesare cu privire la modul în care decurge procedura de vot.

Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca algetorii să se intereseze din timp la care secție de votare este arondat, ce acte trebuie să aibă la el și ce regulament trebuie să respecte.

În județul Buzău se va alege noul președinte al consiliului județean.

Alageri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

Primarii și șefii consiliilor județene sunt desemnați desemnați printr-un scrutin uninominal, într-un singur tur, pentru un mandat de patru ani.

Consilierii locali și județeni, primarii și președinții consiliilor județene sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Începând din 2012, alegerile locale nu se mai organizează în două tururi. Un tur secundar se poate organiza, doar în contextul unui balotaj, la două săptămâni după primul scrutin.

Fotografierea buletinului de vot este interzisă

Fotografierea buletinului de vot este interzisă prin lege, pentru a asigura secretul votului. Fotografierea propriului buletin de vot poate fi văzută ca o măsură de coerciție de către reprezentanții unui partid politic sau unui candidat independent sau ca o metodă de corupție electorală.

Fotografierea unor documente oficiale nu este permisă, iar fotografierea altor persoane din secția de votare nu este recomandată, ținând cont de reglementările privind protecția datelor personale

Reprezentanții „SIMPV” nu pot face copie după cartea de identitate a unui alegător

Nicio persoană nu are voie să facă o copie după cartea de identitate a unui alegător. Reprezentanții Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal nu pot face copii după cartea de identitate, ci doar scanează partea inferioară a documentului, care are o zonă ce poate fi citită automat de către tabletă.

Dacă vi se solicită aceste lucru refuzați să furnizați documentul. Dacă se exercită presiuni, puteți face o plângere la poliție.

Nu se poate vota după ora 21

Procesul de vot începe la 7:00 și se sfârșete la 21:00. Spre deosebire de alte tipuri de alegeri, la locale, votarea nu se prelungește. După ora 21 mai pot vota doar alegătorii care se află în localul secției de votare, nu și cei aflați la coadă.

La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.

Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.

La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.

Cum afli secția de votare unde ai fost arondat

Alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. Cetățenii cu drept de vot sunt, de regulă, trecuți pe lista permanentă pe domiciliului din cartea de identitate. Dacă reședința este înregistrată la primărie, alegătorii vor fi alocați la o secție conform adresei de reședință.

Aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral, care poate fi consultat pe pagina www.registrulelectoral.ro.

Alegătorii pot vota unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință, dacă este cazul:

A. în localitatea de domiciliu (adresa din cartea de identitate/buletin):

dacă nu au altă reședință

dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței sau dacă nu și-au înregistrat

reședința înainte de 7 iunie 2025.

B. în localitatea de reședință (unde au viza de flotant)

Pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 23 de zile înainte de data alegerilor (14 noiembrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu șase luni înaintea alegerilor (7 iunie).

În acest caz, alegătorii vor fi radiați de pe lista permanentă din localitatea de domiciliu și îşi exercită dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa pe listele suplimentare: alegătorii cu viză de reședință valabilă care nu au depus cererea de înscriere în Registrul Electoral cu adresa de reședință pot vota în localitatea de reședință pe liste suplimentare sau în localitatea de domiciliu, pe liste permanente.

Reiterăm că pot vota în localitatea de reședință doar dacă și-au stabilit reședința cu 6 luni de zile înaintea datei alegerilor. Dacă nu s-au încadrat în această perioadă, pot vota doar la adresa de domiciliu.

Alegătorul respectiv nu mai poate vota și la secția unde este arondat conform domiciliului dacă a votat deja la secția unde are reședința, sau invers. Votul multiplu este infracțiune prevăzută de Codul Penal.

Ce documente îți trebuie la vot

Se poate vota numai cu acte de identitate valabile în ziua votării.

Actele permise sunt:

cartea de identitate

cartea electronică de identitate

cartea de identitate provizorie

buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic

paşaportul diplomatic electronic

paşaportul de serviciu sau paşaportul de serviciu electronic

iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar

Cetățenii aflați în străinătate nu pot vota

La alegerile locale pentru România se poate vota doar în țară acolo unde aveți domiciliul sau reședința, după caz. Dacă un alegător se află în străinătate în ziua alegerilor, trebuie să se deplaseze în țară pentru a vota.

Alegătorii cu domiciliul în străinătate pot vota doar în țară și doar dacă și-au stabilit reședința în țară înainte de 7 iunie 2025.

Cum se face cerere pentru urna mobilă. Persoanele eligibile

Procedura de votare pentru alegătorii care au nevoie de asistență sau care solicită urna specială

În categoria alegătorilor care pot solicita urna specială intră:

alegătorii care nu se pot deplasa din cauză de boală sau invaliditate

alegătorii internați într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private,

persoanele reținute, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă

persoanele asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu

persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.

Cerere pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale:

Cum decurge procesul de vot

Ștampila cu menţiunea “VOTAT” se aplică pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit.

Buletinul de vot se îndoiește astfel încât pagina goală care poartă ştampila de control a secției de votare să rămână în afară. Introduceţi buletinul în urnă astfel încât să nu se deschidă.

Dacă greșiți aplicarea ștampilei, puteți cere un nou buletin de vot, dacă nu a fost introdus în urnă. Primul va fi anulat. Art. 85 (10) din Legea 115/2015

Stampila se restituie, iar alegătorul își ia înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT” (buletine de identitate) sau un timbru autocolant (cărțile de identitate).

Pe actul de identitate se aplică ștampila cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului. Pe cărțile de identitate electronice nu se aplică timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului.

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei

Buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei a fost publicat de platforma votcorect.ro.

FOTO: Envato

Recomandarea autorului: