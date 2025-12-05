Costel, un muncitor român, a pierit într-un accident teribil în Italia. Comunitatea română este zguduită

Costel Ciobotar, un român în vârstă de 35 de ani care era rezident în localitatea italiană Canale din provincia Cuneo (Piemont), a murit în seara zilei de miercuri, 3 decembrie 2025, într-un cumplit accident rutier petrecut la Monteu Roero, în aceeași provincie.

Costel lasă în urmă o soție îngenuncheată de durere și o fetiță de numai trei anișori, era un tată devotat și un om foarte iubit la locul de muncă, iar dispariția sa a îndoliat atât comunitatea în care trăia, cât și pe cea în care lucra, preia Rotalianul.

Potrivit publicației TargatoCN, accidentul s-a produs în prima parte a serii, cu puțin înainte de ora 19.30, în zona numărului civic 129 din fracțiunea Sant’Anna.

Mașina condusă de Costel a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de o barieră de protecție din beton, respectiv de un mic pod de ciment aflat la marginea drumului.

Echipajele medicale de pe ambulanță au ajuns rapid la fața locului, dar, în ciuda tuturor eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tânărului tată român.

Trupul său a fost depus ulterior la capela mortuară a cimitirului din Monteu Roero, în așteptarea avizelor legale și a organizării funeraliilor, pe care familia – sprijinită îndeaproape de angajator – le evaluează dacă să le țină în Italia sau în România, în satul de origine.

La locul tragediei au intervenit și pompierii, cu echipa din Alba, care au asigurat zona și au sprijinit operațiunile de descarcerare, precum și carabinierii, însărcinați cu primele cercetări.

Forțele de ordine lucrează la reconstituirea exactă a dinamici accidentului, iar cauzele rămân, deocamdată, necunoscute.

Prima ipoteză menționată este cea a unui posibil infarct, însă aceasta este doar o ipoteză, iar autoritățile trebuie să stabilească, pe baza probelor, ce s-a întâmplat în realitate.

Regretat de italieni

Costel Ciobotar locuia în localitatea Canale împreună cu soția sa, Mihaela, și cu fiica lor, Elena, în vârstă de doar trei ani.

De peste foarte mulți ani lucra la ferma vitivinicolă „Michele Brezzo” din Santo Stefano Roero, sub coordonarea lui Gianni Brezzo, într-o realitate agricolă situată la câțiva kilometri de casă.

Deși atât de tânăr, își petrecuse practic viața de adult în această întreprindere, devenind una dintre figurile ei de referință.

Durerea colegilor săi este profundă și vine atât din plan profesional, cât și din cel personal.

„O tragedie pentru tânăra lui familie și o pierdere uriașă pentru noi și pentru firma noastră, unde Costel își câștigase afecțiunea și respectul tuturor. Un muncitor foarte bun, serios, priceput în meseria de tractorist, dar capabil să facă orice și care nu refuza niciodată să aute. Mereu zâmbitor, mereu prezent”, au mărturisit colaboratorii de la „Michele Brezzo”, subliniind că dispariția lui lasă un gol imens în echipă.

