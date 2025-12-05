Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a fost roata de rezervă a lui Ciucă”

Ioc Cristoiu comentează pe marginea surprizei politice generate de figura lui Călin Georgescu în contextul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu ridică problematica nostalgiilor și greșelilor actorilor politici și instituționali în evaluarea impactului noilor platforme de comunicare, în special Tik Tok, în mobilizarea electoratului. Cristoiu mai subliniază că „sistemul” și clasa politică nu au estimat cum trebuie fenomenul Tik Tok, o platformă pe care nu o considerau relevantă pentru alegeri. Astfel, candidatul „a fost lăsat să avanseze în primul tur fără o opoziție serioasă”, fiind considerat un adversar lesne de învins în turul doi.

Marius Tucă: „De ce nu și-au dat seama de faptul că va veni un Călin Georgescu, sistemul și puterea? Ion Cristoiu: „Pentru că nu au luat în serios Tik Tok. Și eu cred, că la un moment dat, după primul tur, de-aia au și zis, l-au lăsat, au crezut că-l toacă în al doilea”.

Un alt punct sensibil în analiză îl reprezintă anularea alegerilor de către Curtea Constituțională, unde toți cei nouă membri sunt aspru criticați de Cristoiu ca fiind „total vinovați”