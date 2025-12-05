Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a fost roata de rezervă a lui Ciucă”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a fost roata de rezervă a lui Ciucă”

Serdaru Mihaela
05 dec. 2025, 14:00, Marius Tucă Show

Ioc Cristoiu comentează pe marginea surprizei politice generate de figura lui Călin Georgescu în contextul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu ridică problematica nostalgiilor și greșelilor actorilor politici și instituționali în evaluarea impactului noilor platforme de comunicare, în special Tik Tok, în mobilizarea electoratului. Cristoiu mai subliniază că „sistemul” și clasa politică nu au estimat cum trebuie fenomenul Tik Tok, o platformă pe care nu o considerau relevantă pentru alegeri. Astfel, candidatul „a fost lăsat să avanseze în primul tur fără o opoziție serioasă”, fiind considerat un adversar lesne de învins în turul doi.

Marius Tucă: „De ce nu și-au dat seama de faptul că va veni un Călin Georgescu, sistemul și puterea?

Ion Cristoiu: „Pentru că nu au luat în serios Tik Tok. Și eu cred, că la un moment dat, după primul tur, de-aia au și zis, l-au lăsat, au crezut că-l toacă în al doilea”.

Un alt punct sensibil în analiză îl reprezintă anularea alegerilor de către Curtea Constituțională, unde toți cei nouă membri sunt aspru criticați de Cristoiu ca fiind „total vinovați”

Marius Tucă: „Cât de vinovată, sau cât de vinovați sunt cei nouă membrii ai Curții Constituționale pentru anulare alegerilor? ”

Ion Cristoiu: „Nu există nicio scuză, sunt oameni independenti și dacă îi trimiteau în Siberia, nu trebuia să facă asta.”

Marius Tucă: „De ce au făcut-o?”

Ion Cristoiu: „Că sunt șantajabili și că sunt români.”

 

