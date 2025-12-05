Ion Cristoiu: „Dacă Drulă pierde, consecințele sunt catastrofale pentru Sistem”

În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii lui Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat tensiunile politice din ultimele zile și mizele uriașe ale scrutinului de duminică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a scos la iveală o evaluare tranșantă a dinamicilor dintre candidați, partide și posibilele consecințe electorale. Cristoiu și-a exprimat convingerea că mizele politice din jurul candidaturii lui Cătălin Drulă sunt atât de mari încât „se va face orice” pentru a evita ca acesta să piardă competiția. Potrivit jurnalistului, o eventuală înfrângere a lui Drulă ar produce consecințe politice grave nu doar pentru el personal, ci și pentru Nicușor Dan.

„Din punct de vedere politic luăm pe fiecare candidat. Îl luăm pe Cătălin Drulă. Dacă el pierde, consecințele politice pentru Nicușor Dan sunt catastrofale, dar și pentru Sistem, ceea ce mă face să cred că vor face orice și că până la urmă se va îndeplini profeția mea” , spune Ion Cristoiu,

Cristoiu susține că presiunea este atât de mare încât este dispus să parieze că pronosticul său se va adeveri: Drulă va fi menținut în joc cu orice preț.