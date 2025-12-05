Horoscopul candidaților cu cele mai mari șanse, conform sondajelor
Pentru nativii născuți sub semnul Capricornului, în care se află și George Burcea sau Daniel Băluță, luna decembrie aduce deschidere spre provocări pe care le-ar fi evitat până acum, iar 2026 se conturează drept un an în care multe dorințe se pot îndeplini. „Meditația, rugăciunea sau pur și simplu câteva momente de liniște îți vor întări mintea cu pace”, arată previziunile.
Născut în zodia Taur, Cătălin Drulă va avea parte de o „dramă cosmică”. „Schimbările din această lună vor necesita răbdare și tărie interioară. S-ar putea să te simți atras în lumea ta interioară de reflecție, deoarece problemele ascunse sau responsabilitățile financiare necesită atenție”, au trasnmis astrele.
„Ar putea apărea discuții care implică resurse comune, moșteniri sau probleme legate de părinți și familie. Un vechi model emoțional ar putea reapărea, oferind ocazia de a vindeca și de a lăsa în urmă”, zice horoscopul.
Astrele au previziuni pozitive pentru liberalul Ciprian Ciucu, Pești, care în următoarea perioadă ar alege să își îndrepte atenția exclusiv spre zona politică, unde responsabilițățile, potrivit astrelor, vor crește.
„Cariera și reputația sunt în prim-plan în decembrie”. „Eforturile depuse la locul de muncă vă vor aduce recunoaștere, iar responsabilitățile vor crește. Este momentul să dați dovadă de disciplină și angajament; într-un fel sau altul, avansarea va veni prin eforturi constante. Veți fi ajutați de un mentor sau de o persoană cu experiență pentru a lua decizii importante”, spun astrele.
Pentru Anca Alexandrescu, născută sub semnul Balanței, astrele au prezis schimbări importante în viață, care îi vor crea oportunități importante în viitor.
”Comunicarea este punctul tău forte în această lună”. zice horoscopul. „În această lună sunt posibile discuții importante, zboruri scurte sau schimburi care îți creează oportunități”.
Pentru Ana Ciceală, Vărsător, astrele au prezis: „Viața socială va fi activă în această lună. Prietenii, rețelele și grupurile ar putea oferi oportunități pentru a-ți atinge obiectivele. Ideile mari sunt binevenite în acest moment, deoarece oamenii potriviți te vor stimula și îți vor galvaniza eforturile. S-ar putea să te simți înclinat să contribui la eforturile comunității sau ale grupului, unde ideile tale vor fi apreciate”.
Oana Crețu, Scorpion, va economisi bani în perioada imediat următoare: „Luna decembrie este dedicată finanțelor, valorilor și sentimentului de stabilitate. Se recomandă să nu-ți asumi riscuri pripite. Vei reflecta, de asemenea, asupra a ceea ce îți oferă încredere și pace adevărată, în afară de câștigurile materiale”.
