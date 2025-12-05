Horoscopul candidaților cu cele mai mari șanse, conform sondajelor

Pentru nativii născuți sub semnul Capricornului, în care se află și George Burcea sau Daniel Băluță, luna decembrie aduce deschidere spre provocări pe care le-ar fi evitat până acum, iar 2026 se conturează drept un an în care multe dorințe se pot îndeplini. „Meditația, rugăciunea sau pur și simplu câteva momente de liniște îți vor întări mintea cu pace”, arată previziunile.

Născut în zodia Taur, Cătălin Drulă va avea parte de o „dramă cosmică”. „Schimbările din această lună vor necesita răbdare și tărie interioară. S-ar putea să te simți atras în lumea ta interioară de reflecție, deoarece problemele ascunse sau responsabilitățile financiare necesită atenție”, au trasnmis astrele.

„Ar putea apărea discuții care implică resurse comune, moșteniri sau probleme legate de părinți și familie. Un vechi model emoțional ar putea reapărea, oferind ocazia de a vindeca și de a lăsa în urmă”, zice horoscopul.