Universitatea Cluj a anunțat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai formației de pe Someș în stagiunile recente.

Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon și jucătorul se gândea la retragere.

Revoluție în Superliga: unui fotbalist de 37 ani i s-a prelungit contractul!

Sosit la ”U” în luna februarie 2023, Nistor s-a integrat aproape instant şi a fost o piesă importantă în angrenajul echipei care nu doar că a reuşit să se salveze de la retrogradare, ci şi să ajungă în finala Cupei României, pierdută la lovituri de departajare, în faţa celor de la Sepsi OSK.

„Eu spun lucrurilor pe nume și îmi asum ce fac. Când știu ca am dreptate, poate să vină și președintele României să îmi spună că nu e așa, că nu îmi pasă. Eu știu că am dreptate.

Și poate în cariera am avut și mult de pierdut din cauza asta. Dar nu-mi pare rău. Mirel Rădoi mi-a zis să merg până în pânzele albe dacă știu că am dreptate”, spunea Dan Nistor într-un interviu în ProSport.

„Longevitatea mijlocașului a atins noi dimensiuni în acest sezon, când Dan Nistor a urcat până pe locul al doilea în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în prima ligă.

Cu 496 de prezențe pe principala scenă a fotbalului românesc, Nistor a depășit nume mari precum Ladislau Boloni, Florea Ispir sau Costică Ștefănescu și este, în acest moment, la doar 19 partide în spatele liderului Ionel Dănciulescu.

Cu 17 meciuri adunate în această prima parte a sezonului, Dan Nistor a ajuns la un total de 115 în tricoul „studenților”, în care a contribuit cu 34 de goluri și 24 de pase decisive, la nivel statistic, dar și cu implicare, determinare și spirit de lider, la nivel colectiv”, se arată pe site-ul clubului alb-negru.

Cine este Dan Nicolae NISTOR?

Născut: 06.05.1988 (Rucăr, Argeș)

Post mijlocaș, 496 de meciuri în prima ligă

Debut în Liga I: 23.07.2010, Pandurii – Unirea Urziceni 0-0

