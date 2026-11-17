Surse din PSD spun că „până la finalul lunii se va face a doua rectificare bugetară”. Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, are de prezentat un raport referitor la situaţia economică a ţării şi este posibil să reuşească în această săptămână, mai spun aceleaşi surse.

Nazare încă lucrează la acel raport şi se pare că situaţia s-ar afla pe final. De prezentat, însă, îl va prezenta la Guvern şi nu în Parlament aşa cum s-ar fi aşteptat cei mai mulţi.

În baza acestui raport, se va face şi rectificarea bugetară, cât şi o schiţă a Bugetului 2027, mai spun sursele.

Situaţia economică se axează pe comasarea voluntară a localităţilor, iar social democraţii spun că vor merge pe ideea asumării răspunderii până la capăt.

În cazul în care parlamentarii din alte formaţiuni politice nu vor fi de acord pot depune moţiune de cenzură, mai spun surse din PSD.

Deocamdata se axează pe comasarea voluntara a localităților și merg pe ideea asumarii răspunderii, pana la capat. Dacă unii o sa depună motiunea de cenzura, treaba lor.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a fost văzut intrând în biroul lui Sorin Grindeanu de la Parlament, unde cel mai probabil va discuta despre ce se va întâmpla cu preţul energiei, mai spun surse din partid.