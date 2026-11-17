Comisia Europeană a evaluat pozitiv Cererea de plată numărul 5 din PNRR, în valoare de 2,67 miliarde de euro. Din cele 75 de jaloane și ținte, 69 au fost îndeplinite, iar șase sunt considerate realizate parțial. Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, a transmis, marţi, că rezultatele obținute prin PNRR se reflectă în investiții concrete pentru comunitățile din România.

Mihai Ghigiu, după evaluarea preliminară cu privire la Cererea de plată 5

„Comisia Europeană a transmis evaluarea preliminară pozitivă a Cererii de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,67 miliarde de euro. În urma evaluării, 69 dintre cele 75 de jaloane şi ţinte au fost considerate îndeplinite. În spatele acestor cifre sunt rezultate concrete, pe care oamenii le văd în viaţa de zi cu zi”, a prezizat, marţi, pe Facebook, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu.

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Potrivit ministrului, peste 900 de sate au fost conectate la internet de mare viteză, cel puţin 4.300 de şcoli au fost dotate cu laboratoare IT, iar cel puţin 3.000 MW din surse regenerabile au fost racordaţi la reţea.

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Plata sumelor aferente celor 69 de jaloane şi ţinte va putea fi efectuată după parcurgerea procedurilor interne ale Comisiei.

„Pentru alte 6 jaloane şi ţinte, Comisia consideră, în această etapă, că îndeplinirea este parţială. Este important să spunem acest lucru. Nu ocolesc subiectul. Printre acestea se numără cadrul legislativ şi strategia naţională privind hidrogenul, aplicarea testului IMM şi durata intervenţiilor în reţeaua de transport al energiei electrice. După comunicarea motivelor care au stat la baza evaluării, România va avea la dispoziţie un termen de două luni pentru a transmite observaţii. În acest interval, vom colabora îndeaproape cu ministerele responsabile pentru a răspunde observaţiilor Comisiei Europene, a clarifica aspectele semnalate şi a susţine, cu toate argumentele şi documentele disponibile, recuperarea unei părţi cât mai mari din sumele aferente”, a precizat ministrul.

Acesta spune că prioritatea este ca România să încaseze cât mai mult din fondurile care îi sunt alocate prin PNRR.

Comisia Europeană a transmis Comitetului Economic şi Financiar evaluarea sa preliminară, iar Comitetul are la dispoziţie patru săptămâni pentru a emite un aviz.

Plata către țara noastră va putea fi efectuată după emiterea avizului Comitetului Economic şi Financiar şi adoptarea de către Comisia Europeană a unei decizii de plată.