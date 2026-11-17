Două trenuri s-au ciocnit marți dimineața, 17 noiembrie, în apropierea Gării Centrale din Praga, capitala Cehiei, transmite english.radio.cz.

UPDATE 11:16. Cele două trenuri s-au ciocnit marți dimineață în apropierea gării centrale din Praga, transmite cnn.iprima.cz.

În total, 46 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav.

Echipele de intervenție le-au transportat la spitale din Praga, distribuindu-le astfel încât nicio unitate medicală să nu fie suprasolicitată. Declarația a fost făcută de Karel Kirs, purtătorul de cuvânt al serviciului de urgență din Praga. În prezent, anchetatorii investighează cauzele accidentului. Traficul dinspre gara centrală a fost parțial reluat, însă, potrivit companiei feroviare ČD, sunt de așteptat în continuare dificultăți.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07:00, pe podul care traversează strada Seifertova, în sectorul Praga 3. Două trenuri de călători, care circulau cu viteză redusă, s-au ciocnit. Potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor din Praga, Miroslav Řezáč, accidentul nu a provocat distrugeri majore. „Pompierii intervin conform nivelului doi de alertă. Prioritatea este trierea persoanelor rănite”, au transmis pompierii la scurt timp după incident. Întrucât la fața locului se aflau și persoane grav rănite, echipele de intervenție au adus un vehicul special pentru evacuarea victimelor.

În total, 46 de persoane au fost rănite, patru dintre acestea fiind în stare gravă. Echipele de salvare le-au transportat la spitale din Praga, a precizat purtătorul de cuvânt al serviciului de urgență, Karel Kirs. „Avem mai multe persoane grav rănite, care se aflau în pericol de a-și pierde funcțiile vitale de bază”, a declarat acesta. La locul accidentului au intervenit zece echipaje de salvare și personal medical. De asemenea, la fața locului a fost prezent un vehicul destinat evacuării victimelor.

Restricțiile pe această linie, care, potrivit operatorului feroviar, vor dura câteva ore, vor afecta zeci de curse. Astfel, trenurile nu mai ajung până la gara centrală, ci își încep și își încheie traseul în stațiile Vysočany și Libeň. Unele trenuri sunt redirecționate prin stația Praha-Holešovice. În gara centrală din Praga, patru linii au fost deja repuse în funcțiune, a declarat Martin Kavka, purtătorul de cuvânt al Administrației Căilor Ferate. Operațiunile de salvare la locul accidentului s-au încheiat, iar anchetatorii și inspectorii feroviari investighează acum cauzele și circumstanțele producerii evenimentului.

Compania Căile Ferate Cehe (ČD) a anunțat pe site-ul său că pasagerii pot utiliza transportul public din Praga. Biletele ČD vor fi acceptate pe unele linii de metrou B și C, pe mai multe linii de tramvai, precum și pe unele autobuze.

Știrea inițială. Accidentul feroviar s-a soldat cu mai mulți răniți, iar autoritățile au mobilizat toate serviciile de urgență pentru intervenția la fața locului.

Circulația feroviară pe linia afectată a fost suspendată.

Coliziunea a avut loc pe pasajul feroviar suprateran de pe strada Seifertova, în districtul Praga 3, în apropierea principalei gări a orașului.

Primul bilanț indică 15 răniți, deși numărul exact al victimelor nu a fost deocamdată confirmat de autorități.

În urma accidentului, autoritățile cehe au decis suspendarea circulației feroviare pe linia unde s-a produs coliziunea, pentru a permite desfășurarea intervenției echipajelor de urgență.

Potrivit Administrației Feroviare Cehe, trenurile de lung parcurs sunt redirecționate către alte gări din Praga, pentru a limita perturbările provocate de accidentul feroviar.

Sursă foto: Captură X