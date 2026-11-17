Abia instalat în funcție și deja vorbește despre dușmani. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că oricine critică discursurile împotriva muncitorilor străini din România este inamicul său.

În context, el afirmă că subiectul are și o semnificație personală pentru el.

„Este viața familiei mele”

Florin Manole spune că mama sa a lucrat sezonier în Spania, între 2007 și 2019. Politicianul PSD susține că, în acea perioadă, a auzit voci prin politica spaniolă care se pronunțau împotriva românilor veniți la muncă.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Vorbind la „Vocile care contează”, de la Euronews România, ministrul Muncii a atins și tema referitoare la înființarea unei comisii parlamentare speciale care să analizeze efectele migrației asupra societății românești.

„Pentru mine, asta nu este o temă doar politică, este o temă politică și de intersecție cu propria mea viață. Pentru că e viața familiei mele. Indiferent cine face discurs extremist împotriva lucrătorilor străini, este inamicul meu. În România anului 2026 este inamicul meu”, a afirmat ministrul.

Manole susține că oamenii care muncesc legal într-o țară și își plătesc taxele trebuie respectați, indiferent de naționalitate, etnie sau cetățenie: „Când un om lucrează în orice țară civilizată din lumea asta, când plătește taxe și când respectă legile, el este demn de respect”.

Florin Manole nu crede în teza locurile de muncă ocupate de străini

Referitor la teza muncitorilor străini care ar ocupa locurile de muncă de pe piața din România, Florin Manole a spus că nu consideră că lucrătorii veniți din afara Uniunii Europene iau job-urile cetățenilor români. El a explicat că diferențele de așteptări salariale sunt legate și de decalajele economice dintre țări.

„Un om din Asia de Sud-Est care vine aici să lucreze, vine de la un salariu mult mai mic”, a spus ministrul Muncii, adăugând că românii au așteptări legitime privind o remunerație mai bună și servicii publice mai bune.

Ministrul a mai afirmat că lucrătorii străini contribuie legal la unele sisteme și servicii publice din România.