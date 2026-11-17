Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că gazele din Marea Neagră ar putea ieftini prețul gazelor naturale cu aproximativ 10%. Producția la un nivel relevant este așteptată abia în a doua jumătate a anului 2027.

În prima jumătate a anului 2027 va avea loc etapa de preexploatare și calibrare a sondelor, iar gazele extrase vor avea un rol tehnic. Potrivit ministrului Energiei, cantitățile care vor putea fi folosite efectiv vor putea fi estimate mai clar în a doua parte a anului. Gazele vor fi valorificate de cele 2 companii care exploatează zăcământul, OMV Petrom și Romgaz.

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Ministrul Energiei a precizat că statul român ar putea prelua, la rândul său, o parte din producție, conform contractului și legislației în vigoare.

„Trebuie să vedem, în primul rând, că acest gaz va ajunge în România, ținând seama de perioadele de preexploatare. După ce orice sondă se pune în funcțiune, este o perioadă când ea se calibrează. Avem această perioadă pe care, probabil, o regăsim în semestrul I, 2027. Este o producție care este calibrată la acel moment. Pentru gazele din Marea Neagră, cel mai sigur este să discutăm de semestrul II, 2027, deoarece atunci vom ști exact pe ce cantități să ne bazăm, respectiv ce cantități vom folosi efectiv”, a spus Dumitru Chisăliță la Digi24.

„Premisele sunt și de scădere a prețului la nivelul gazelor naturale”

De asemenea, Dumitru Chisăliță consideră că suplimentarea cantităților de gaze disponibile în sud-estul Europei ar putea duce la un surplus de ofertă pe piața din România. Acest aspect ar putea favoriza scăderea prețurilor.

„În ceea ce privește desfacerea acestor gaze, ea este în momentul de față derulată prin cele două companii care sunt partenere pe explorarea și exploatarea viitoare a zăcămintelor. Este vorba de Petrom și Romgaz. În același timp, vorbim de situația unor gaze care există posibilitatea să fie preluate de statul român în baza contractului și a legii care există în momentul de față. Ca atare, această creștere a cantității de gaze în zona sud-est europeană, din punctul meu de vedere, va aduce o ofertă care va depăși cel puțin cererea în România, iar premisele sunt și de scădere a prețului la nivelul gazelor naturale”, a punctat Dumitru Chisăliță.

„Un 10% putem să-l luăm în considerare fără probleme”, a continuat ministrul.

Ministrul Energiei a explicat că gazele din Marea Neagră aparțin statului român, iar companiile care le exploatează plătesc redevențe și impozite. Vânzarea acestora se va face potrivit legislației în vigoare, prin piețele existente, inclusiv Bursa Română de Mărfuri.

„Este gazul nostru. Deci chiar este gazul nostru, proprietarul este statul român. Statul român practic a acordat niște concesiuni pentru exploatarea gazelor naturale. Aceste firme care au concesionat plătesc redevențe statului român, plătesc impozite pe tot ceea ce înseamnă exploatarea și valorificarea acelor gaze naturale.

Dar tot statul român a stabilit prin legislație modul în care se desfășoară tranzacțiile cu acest gaz. Or, tranzacțiile se vor desfășura în baza legislației existente, plecând de la piețele care există în momentul de față, respectiv Bursa Română de Mărfuri”, a mai spus ministrul Energiei.

Sursă video: Digi24