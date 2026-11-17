Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liderul AUR, George Simion, a criticat sondajele de opinie care indică o scădere a partidului și a curentului suveranist. Președintele AUR a pus la îndoială corectitudinea cercetărilor sociologice și a susținut că acestea oferă rezultate apropiate de realitate doar atunci când sunt „racordate la aranjamentele sistemului”. George Simion a invocat și diferența dintre sondajele dinaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025 și rezultatul obținut la urne. Sondajul INSCOP spune că AUR rămâne pe primul loc în rândul votanților, cu 34,6%, dar avansul său se reduce simțitor față de precedentele sondaje cu 5 puncte procentuale. Urmărește emisiunea live aici.

George Simion susține că sondajele apărute recent sunt de fapt un nou mod de manipulare

George Simion a afirmat că a fost numit „mincinos” și „trădător” și a acuzat existența unei manipulări prin sondajele de opinie apărute recent. Liderul AUR a susținut că cercetările sociologice indică o scădere a partidului, deși acesta nu a guvernat niciodată România, și o pierdere a încrederii oamenilor în persoana sa. De asemenea, acesta a remarcat creșterea PSD în sondaje, după intrarea la guvernare într-un mod ironic.

„Am fost numit mincinos, trădător. Vedem din nou manipularea cu sondajele de opinie care au apărut. Iată că AUR, care nu a guvernat niciodată România, este în continuă scădere. „Oamenii nu mai au încredere în George Simion. Curentul suveranist este în scădere, în timp ce PSD crește brusc, odată ajuns la guvernare. Mă refer la toate sondajele”, a reltata George Simion.

Simion a amintit de sondajele publicate înaintea alegerilor care erau eronate cu mai mult de 3%

Liderul AUR a amintit și de sondajele publicate înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025. Acesta a susținut că cercetarea realizată de Atlas îl plasa la aproximativ 30%, în timp ce rezultatul obținut la urne a fost de 41%. George Simion a acuzat că sondajele oferă rezultate apropiate de realitate doar atunci când sunt „racordate la aranjamentele sistemului” și a afirmat că, în ultimii zece ani, acestea au înregistrat erori mai mari decât marja sociologică de 3%.

De asemenea, liderul AUR a ironizat scăderea partidului cu cinci procente în sondaje și a sugerat că pierderea susținerii unui post de televiziune ar putea explica această evoluție. Simion a susținut că cifrele și audiențele nu confirmă rezultatele cercetărilor sociologice și a afirmat că AUR va ajunge la guvernare, în ciuda sondajelor pe care le consideră false.

„Pe 4 mai 2025, la primul tur al alegerilor, cel mai mare sondaj, cred că cel realizat de Atlas, mă plasa undeva la 30%. Rezultatul a fost de 41%. Sondajele ajung să ofere un scor corect doar atunci când sunt racordate la aranjamentele sistemului. În rest, în ultimii 10 ani, au avut erori mult mai mari decât marja de eroare sociologică de 3%. Cu 5 procente am scăzut, chipurile! Vă dați seama?

Cred că noi am pierdut susținerea unui post de televiziune. Alt eveniment major în această perioadă nici nu îmi imaginez care ar fi putut avea loc. Cifrele și audiența spun altceva. (…) Ne păcălesc cu sondaje false, dar noi tot vom ajunge la guvernare”, a mai adăugat liderul AUR.

AUR pierde teren în preferințele votanților, PSD revine puternic

AUR înregistrează prima scădere importantă din ultimul an și jumătate în sondajele de opinie, pierzând peste 5 puncte procentuale în doar două luni. În schimb, PSD recuperează din terenul pierdut în preferințele electoratului cu aproape 6 puncte, revenind la 24,6% din intențiile de vot. Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research, partidul condus de George Simion rămâne pe primul loc în rândul votanților, cu 34,6%, dar avansul său se reduce simțitor față de precedentele sondaje.

O alianță PNL-USR ar depăși PSD

Cercetarea mai arată că o eventuală alianță PNL-USR ar putea schimba raportul de forțe: cele două partide ar urca împreună pe locul al doilea, înaintea PSD. Alianța s-ar apropia la mai puțin de 3 puncte procentuale de AUR în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la vot.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,6% dintre alegătorii care și-au exprimat opțiunea de vot ar alege AUR. Procentul este în scădere față de septembrie, când formațiunea naționalistă era cotată la 39,7%, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

PSD câștigă 6 puncte

PSD se situează pe locul al doilea, cu 24,6%, în creștere cu 5,9 puncte procentuale față de precedentul sondaj, când se afla la un procent de 18,7%. Un alt mare partid, PNL, este creditat cu 15,1% din intențiile de vot, față de 16,3% în luna septembrie. USR ar obține 11,9%, comparativ cu 9% în cercetarea precedentă.

Din rândul celorlalte formațiuni, UDMR este cotat la 3,9%, SENS la 3%, SOS România la 2,1%, iar POT la 1,8%. Un candidat independent ar obține 1,6%, în timp ce 1,3% dintre respondenți ar vota cu un alt partid.

Dacă PNL și USR ar candida împreună ar ocupa locul 2

Sondajul INSCOP a testat, în premieră, și varianta în care PNL, USR și alte formațiuni ar participa la alegeri într-o alianță electorală. În acest scenariu, AUR s-ar menține pe prima poziție, cu 35,7% din intențiile de vot. Alianța PNL-USR ar ocupa poziția a doua, cu 28,2%, urmată de PSD, cu 23%.

Celelalte formațiuni ar obține procente mai mici: UDMR – 3,8%, SENS – 2,8%, POT – 2,5% și SOS România – 2,4%. Un candidat independent ar fi preferat de 1,1% dintre respondenți, iar 0,5% ar opta pentru un alt partid.

Raportat strict la persoanele care au declarat că ar merge sigur la vot, clasamentul arată astfel: AUR – 35%, alianța PNL-USR – 32,1% și PSD – 20,9%. UDMR ar obține 4,1%, SENS – 3,2%, SOS România – 1,8%, iar POT – 1,6%.