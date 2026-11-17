Angajații uneia dintre firmele milionarului ieșean Ioan Prisecaru erau supravegheați pe stil „Big Brother” la locul de muncă chiar și în vestiare, la intrarea la toalete și în spațiile în care mâncau, scrie ziaruldeiasi.ro.

Practica a fost sancționată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a amendat ASAM S.A., companie din grupul Conex, cu 5.000 de euro și a impus măsuri pentru remedierea neregulilor. Firma ieșeană produce piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule, având aproximativ 170 de angajați.

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Contactat de jurnaliștii ieșeni, Ioan Prisecaru a spus că „nu știe despre ce este vorba”.

Pentru neregulile descoperite, ANSPDCP a aplicat două amenzi, în valoare totală de 26.685 lei, dar și un avertisment.

Controlul a pornit de la o cerere de acces la date personale, înaintată de un angajat care dorea să știe ce informații deține firma despre el și a cerut inclusiv imaginile video în care apărea.

Firma ASAM nu i-a trimis un răspuns complet și nu i-a comunicat toate informațiile la care avea dreptul.

Camere video în vestiare și la intrarea în toalete

Potrivit explicațiilor autorității, ASAM a modernizat și extins sistemul de supraveghere video prin mai multe contracte succesive.

Camerele erau folosite pentru a urmări activitatea la locul de muncă, dar o parte din ele au fost montate în spații în care trebuie protejată viața privată a angajaților: vestiare, la intrarea în toalete, în sălile de servit masa și în birouri.

O altă problemă a fost perioada în care erau păstrate înregistrările. Imaginile video rămâneau în sistem mai mult de 30 de zile la firma ieșeană, durata fiind prea mare în raport cu scopul supravegherii, a constatat autoritatea.

Amenzi de peste 26.000 lei plus un avertisment

ASAM a fost amendată cu 5.337 de lei, echivalentul a 1.000 de euro, pentru că nu a respectat dreptul persoanei de a avea acces la datele sale.

O a doua amendă, de 21.348 de lei, echivalentul a 4.000 de euro, a fost aplicată pentru neregulile legate de folosirea camerelor, perioada de păstrare a imaginilor și informarea persoanelor supravegheate. Compania a primit și un avertisment pentru că nu a făcut evaluarea de impact asupra protecției datelor.

De asemenea, autoritatea a cerut firmei să îi răspundă complet persoanei care a făcut plângerea și să îi ofere o copie a datelor solicitate.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)