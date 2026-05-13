A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter

Alex, un băiețel de doar 5 ani, care luni a dispărut de acasă, a fost găsit viu după aproape 48 de ore de căutări. Tatăl său, Toma Zerestrea, lansase chiar miercuri dimineață un apel disperat pe Facebook, cerând ajutorul oamenilor.

Din câte se pare, băiatul a fost găsit într-o zonă împădurită. A fost zărit din elicopter.

„Eu nu mi-am pierdut speranța”

Miercuri dimineață, căutările au fost reluate. În același timp, tatăl disperat a lansat și un mesaj pe Facebook, în care a cerut ajutorul pentru găsirea fiului său. Oprite marți noapte, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, căutările au fost reluate miercuri dimineață, la 08:00.

IPJ Sibiu a anunțat reluarea operațiunii pentru găsirea micuțului Alex.

„La această oră, același număr de forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de voluntari, ca și-n ziua precedentă, sunt angrenate în activitățile desfășurate în teren pentru găsirea minorului. Facem apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgență 112”, precizează polițiștii sibieni.

Aproximativ 130 de persoane, cadre ale Ministerului Afacerilor Interne și voluntari, sunt mobilizate în teren pentru găsirea copilului. Sunt implicați polițiști, luptători SAS, jandarmi, pompieri, salvamontiști, echipe canine și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, cu ajutorul dronelor și al echipamentelor cu termoviziune, în special în zonele greu accesibile și împădurite din apropierea localității.

În același timp, tatăl băiatului, Toma Zerestrea, a lansat un apel pe Facebook, cerând ajutorul comunității locale.

„Dragi prieteni, dragi cetățeni, am o rugăminte mare la dumneavoastră! Haideți într-un număr cât mai mare să ne ajutați! Haideți într-un număr cât mai mare! Eu nu mi-am pierdut speranța că încă îl putem găsi pe Alex în viață, nu mi-am pierdut-o! E frig, a fost frig azi noapte, a fost o ploaie foarte rece, dar nu mi-am pierdut speranța. Vă rog frumos, haideți într-un număr cât mai mare! Cu cât suntem mai mulți, șansele să-l găsim mai repede și în viață sunt mai mari. Vă rog mult de tot, haideți cât mai mulți!”, a scris pe pagina sa de Facebook Toma Zerestrea.

Marți, micuțul Alex a fost cătuat și în satele învecinate, inclusiv în case, curți și anexe gospodărești. Efortului echipelor de căutare li s-au alăturat și militari, dar și voluntari.

După 48 de ore de la dispariția sa, băiatul a fost zărit din elicopter într-o zonă împădurită.

