Mobilizare totală pentru găsirea copilului dispărut în Sibiu. 130 de oameni îl caută, autoritățile folosesc inclusiv drone și un elicopter

Continuă căutările copilului de numai 5 ani dispărut luni seara în localitatea Sebeșu de Jos, județul Sibiu. După ce operațiunea a fost suspendată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, marți dimineață s-a reluat.

În noaptea de luni spre marți, 12 mai, la orele 4 dimineața, căutările au fost sistate urmare a vremii potrivnice.

Toată lumea ajută la găsirea copilului

Marți dimineața, aproximativ 130 de persoane – cadre ale Ministerului Afacerilor Interne și voluntari – sunt mobilizate în teren pentru găsirea copilului. Autoritățile fac apel la populație ca orice informație care ar putea ajuta la găsirea minorului să fie anunțată de urgență la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

Băiețelul a dispărut luni după-amiază din zona „Ruscă”. El se afla acolo împreună cu tatăl său. Potrivit IPJ Sibiu, părintele a apelat numărul unic de urgență 112 în jurul orelor 19:20 și a anunțat că fiul său, ZeresteaToma Alexandru, în vârstă de 5 ani, a dispărut. Din spusele tatălui, micuțul a plecat de lângă el într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

În operațiunile de căutare sunt implicați polițiști, luptători SAS, jandarmi, pompieri, salvamontiști, echipe canine și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, cu ajutorul dronelor și al echipamentelor cu termoviziune, în special în zonele greu accesibile și împădurite din apropierea localității.

Autoritățile au transmis și semnalmentele copilului: aproximativ un metru înălțime și păr șaten. La momentul dispariției, purta pantaloni sport gri, bluză albastră și pantofi sport albi din pânză.

Polițiștii arată că minorul nu prezintă semne particulare.

Sibienii care dețin informații ce pot ajuta autoritățile să-l găsească pe micuț sunt rugați să apeleze imediat la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

