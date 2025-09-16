Alex Florența contracarează criticile lui Nicușor Dan, legate de managementul PÎCCJ: „În acest an avem cel mai mare coeficient de fermitate”

Procurorul general al PÎCCJ, Alex Florența, a precizat, referitor la nemulțumirea președintelui Nicușor Dan, față de modul în care este condus Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, că, sub managementul său, instituția a beneficiat de un sistem digitalizat integral și că în 2025 a înregistrat cel mai mare „coeficient de fermitate”.

Întrebat de nemulțumirea președintelui vizavi de modul în cate e condus Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

PICCJ, Alex Florența a declarat la Antena 3:

„Cred în criticile constructive, l-am urmărit pe domnul președinte al României. Sunt în asentimentul dlui. președinte, faptul că o lungă perioada Parchetul General a acționat rutinat, făcând fiecare de toate. De la asta am plecat și eu în proiectul meu de management.

Am regândit întreaga structură. Am acționat pe o zona de digitalizare, nu exista nicio forma de digitalizate minimală. Noi, în doi ani, am ajuns la o digitalizare completă, avem posibilitatea de a monitoriza toți procurorii, pentru a vedea ce lucrează și daca nu lucrează. În acest an avem cel mai mare coeficient de fermitate….”