Alexandru Chirilă a explicat conceptul de randament fără risc: „Una dintre cele mai BUNE alternative pe care cetățeanul român le are astăzi”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum funcționează conceptul de „randament fără risc” în investiții și ce opțiuni au românii în actualul context economic. Urmăriți aici emisiunea integrală

Chirilă a arătat că, la nivel internațional, reperul pentru un astfel de randament este dat de obligațiunile de stat americane pe 10 ani, considerate cele mai sigure datorită stabilității economiei SUA.

„În momentul de față, randamentul este de 4,33%. De ce este considerat a fi randament fără risc? Pentru că discutăm despre cea mai puternică economie din lume, iar pe un ciclu de 10 ani riscurile de recesiune sunt scăzute la maxim”, a subliniat acesta.

În ceea ce privește România, Chirilă a atras atenția că obligațiunile cu un cupon de 7,85% pe 5 ani reprezintă o oportunitate bună pentru cetățeni de a obține un randament real pozitiv, mai ales că veniturile nu sunt impozitate.

„Dacă România va trece la stadiul de junk, deficitele bugetare nu vor fi reduse. Există astfel de riscuri, pentru că să nu uităm, guvernul este foarte împrumutat și s-a împrumutat foarte în ultimii 4 ani de zile. Nu este de dorit, există premize. Tocmai de asta, cei care ne urmăresc, ar fi bine după lecția de astăzi, să plece cu un cuvânt -Diversificare.”

Totuși, analistul a avertizat că există și riscuri, amintind de situația Greciei din 2012, când statul elen a aplicat o tăiere de 53% a valorii obligațiunilor.