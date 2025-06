Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că sunt în construcție 14 spitale din cele 24 contractate prin PNRR. Oficialul nu garantează însă câte vor fi terminate până la sfârșitul lui 2026. Ministrul a explicat că România a semnat contracte pentru 24 de spitale, deși indicatorul Comisiei Europene era de 19, supracontractând deliberat pentru a putea respecta ținta în cazul în care anumite șantiere se blochează.

Ministrul și-a fundamentat strategia pe rezoluția Parlamentului European de prelungire a PNRR-ului, dar a recunoscut că decizia finală aparține Comisiei Europene.

Oficialul de la Sănătate a amintit că în 2022, când a venit la Ministerul Sănătății ca secretar de stat, a găsit trei proiecte pentru centre de arși „blocate”, care însă au fost deblocate în perioada 2022-2023.

„În 2022, când am venit la Ministerul Sănătății secretar de stat, am găsit trei proiecte pentru trei centre de arși complet blocate. În perioada 2022- 2023 am reușit să le deblocăm în sensul că s-au finalizat licitațiile și s-au semnat lucrările de construcție”, a explicat Rogobete.