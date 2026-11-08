Alexandru Rogobete, după ce a vizitat spitalele din Cluj: ”Am văzut ce funcționează și ce trebuie schimbat”

Ministrul Sănătății a vizitat mai multe spitale din Cluj-Napoca, unde a discutat cu managerii, medicii și asistenții despre investițiile realizate, dar și despre problemele care trebuie rezolvate.

Alexandru Rogobete a anunțat că va căuta soluții de finanțare pentru construirea unui nou spital de copii la Cluj-Napoca și pentru relocarea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal.

”A fost o zi plină, în care am văzut spitale care funcționează foarte bine, echipe medicale extraordinare, dar și probleme de infrastructură care nu mai pot fi amânate. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, am întâlnit profesioniști dedicați, care își fac meseria în condiții dificile. Clădirea veche nu mai răspunde nevoilor actuale. Clujul are nevoie de un nou spital de copii! Împreună cu ministrul fondurilor europene, vom identifica soluții de finanțare pentru susținerea proiectului început de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe”, a transmis ministrul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete: ”Vom căuta rapid soluții pentru dezvoltarea unui nou spațiu medical”

La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, ministrul a remarcat managementul și laboratorul de microbiologie și biologie moleculară, în timp ce la Institulul Oncologic Alexandru Rogobete a fost oprit de o pacientă care i-a spus cât de mulțumită este de îngrijirea primită.

”La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, am găsit un exemplu de management profesionist, un spital îngrijit și un laborator performant de microbiologie și biologie moleculară. Felicitări întregii echipe!

La Institutul Oncologic, am evaluat investițiile realizate prin Ministerul Sănătății și din fonduri europene. Dar cel mai emoționant moment a fost întâlnirea cu o pacientă care m-a oprit pe hol pentru a-mi spune cât de mulțumită este de îngrijirea primită. Pentru mine, acesta este cel mai sincer și valoros feedback. Când pacienții sunt mulțumiți, înseamnă că lucrurile funcționează.

La Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, am găsit oameni excepționali, dar o infrastructură improprie. Vom căuta rapid soluții pentru relocare și pentru dezvoltarea unui nou spațiu medical, adaptat activității de transplant.

La Terapia Cluj, am văzut ce înseamnă o industrie farmaceutică românească puternică. Investițiile în producția de medicamente înseamnă siguranță pentru pacienți, stabilitate pentru sistemul sanitar și dezvoltare economică. Felicitări conducerii și întregii echipe!”, a mai spus Rogobete.

”Le-am transmis un mesaj în care cred foarte mult: să nu renunțe! ”

Ministrul a vizitat și Institutul Inimii, unde a remarcat ambulatoriul de specialitate și a anunțat că i-a invitat pe reprezentanții unității medicale la Ministerul Sănătății pentru a transforma propunerile acestora în măsuri concrete.

Vizita la Cluj a inclus și o întâlnire la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, cu rectorul Anca Dana Buzoianu și echipa de conducere. Rogobete a vizitat centrul de simulare medicală, unde studenții și medicii se pregătesc cu ajutorul tehnologiilor moderne.

”La Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, am avut o întâlnire excelentă cu doamna rector, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, și cu echipa de conducere a universității. Am vizitat unul dintre cele mai performante centre de simulare medicală, unde studenții și medicii se pot pregăti folosind tehnologii moderne, în condiții apropiate de realitatea din spitale. AȘA DA!

Dar cel mai important moment a fost întâlnirea cu studenții. Am discutat deschis despre viitorul lor, despre provocările profesiei și despre oportunitățile pe care trebuie să le construim în România. Le-am transmis un mesaj în care cred foarte mult: să nu renunțe! Să aibă încredere în ei, în pregătirea lor și în viitorul medicinei românești”, a mai spus Alexandru Rogobete.

”Am venit să ascult, să înțeleg și să identific soluții”

La finalul vizitei, Alexandru Rogobete a declarat că pleacă de la Cluj cu o listă de probleme care necesită soluții, dar și cu exemple de bună practică.

”Astăzi nu am venit la Cluj doar să vizitez spitale. Am venit să ascult, să înțeleg și să identific soluții. Am discutat cu medici, asistente și echipe de conducere. Am văzut ce funcționează și ce trebuie schimbat. Plec cu probleme concrete de rezolvat, dar și cu multe idei bune pe care vreau să le punem în practică. Cred tot mai mult că schimbarea sistemului de sănătate se face împreună cu oamenii care lucrează în el și cu respect pentru pacienții care depind de el. Cluj-Napoca, mulțumesc! Plec încărcat cu energie, speranță și încredere. Și aici, acasă, o să fie bine!”, a mai spus ministrul Sănătății.