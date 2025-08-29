Alimentul adorat de toți tinerii din România este, de fapt, cancerigen. Dr. Virgiliu Stroescu explică motivul

Nu se mai mănâncă cartofi prăjiți în lumea întreagă, afirmă Dr. Virgiliu Stroescu. Cartofii prăjiți fac o substanță, acrilamidă, care se cumulează și poate da cancer explică specialistul.

Când uleiul este foarte încins apare o substanță, acrilamida. În anul 2002, s-a mișcat puțin planeta, din ce cauză că s-a descoperit, cartofii prăjiți fac o substanță acrilamidă care se cumulează și de cancer. Și de aceea majoritate oamenilor cu cap, cu scaun la cap, s-au hotărât cel mult să guste cartofi prăjiți.

Nu se mai mănâncă cartofi prăjiți în lumea întreagă, pentru că s-a dovedit acrilamida împreună cu o substanță asparagina formează o substanță foarte toxică, cancerigenă care se cumulează, încheie dr Stroescu.