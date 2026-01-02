Prima pagină » Sport » The Sun comentează starea lui Dan Petrescu după chimioterapie: „Arată fragil”

The Sun comentează starea lui Dan Petrescu după chimioterapie: „Arată fragil”

02 ian. 2026, 14:52, Sport
The Sun comentează starea lui Dan Petrescu după chimioterapie: „Arată fragil”

Jurnaliștii britanici de la publicația The Sun au văzut imaginile recente cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie și au remarcat imediat că fostul fundaș dreapta și antrenor arată vizibil slăbit. În ciuda efortului său de a rămâne discret, starea sa a atras atenția presei internaționale, care a comentat atât aspectul fizic al lui Petrescu, cât și cariera sa în fotbalul englez.

Dan Petrescu, vizibil slăbit după tratament

Dan Petrescu se luptă de ceva timp cu o boală misterioasă și a apelat la ședințe de chimioterapie, tratament cunoscut pentru efectele sale agresive asupra organismului, care afectează atât celulele bolnave, cât și pe cele sănătoase.

În ultimele imagini apărute în presă, fostul antrenor de la CFR Cluj a fost surprins pe stradă îmbrăcat gros, cu fes și ochelari de soare.

The Sun a comentat imaginile apărute cu fostul membru al Generației de Aur: „La începutul acestei săptămâni, în presa din România au apărut fotografii și clipuri cu legenda în vârstă de 57 de ani plimbându-se într-un parc, purtând ochelari de soare și arătând fragil”, notează The Sun, 

Parcursul său în fotbalul englez, amintit de britanici

Articolul britanicilor nu se oprește doar la starea fizică a lui Petrescu, ci aduce în prim-plan și cariera sa de excepție. Legenda lui Chelsea a câștigat patru trofee în cinci ani cu albaștrii, inclusiv Cupa Cupelor. Bucureșteanul a mai jucat la Sheffield Wednesday, Bradford și Southampton”, au notat jurnaliștii.

AUTORUL RECOMANDĂ

Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Fiicele sale au revenit de urgență în România

Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!”

Recomandarea video

Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
ACTUALITATE Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
16:29
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
ECONOMIE Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”
16:15
Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”
ULTIMA ORĂ 🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
15:55
🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
15:42
Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
REȚETE Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
15:23
Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider

Cele mai noi