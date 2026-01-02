The Sun comentează starea lui Dan Petrescu după chimioterapie: „Arată fragil”

Jurnaliștii britanici de la publicația The Sun au văzut imaginile recente cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie și au remarcat imediat că fostul fundaș dreapta și antrenor arată vizibil slăbit. În ciuda efortului său de a rămâne discret, starea sa a atras atenția presei internaționale, care a comentat atât aspectul fizic al lui Petrescu, cât și cariera sa în fotbalul englez.

Dan Petrescu se luptă de ceva timp cu o boală misterioasă și a apelat la ședințe de chimioterapie, tratament cunoscut pentru efectele sale agresive asupra organismului, care afectează atât celulele bolnave, cât și pe cele sănătoase.

În ultimele imagini apărute în presă, fostul antrenor de la CFR Cluj a fost surprins pe stradă îmbrăcat gros, cu fes și ochelari de soare.

The Sun a comentat imaginile apărute cu fostul membru al Generației de Aur: „La începutul acestei săptămâni, în presa din România au apărut fotografii și clipuri cu legenda în vârstă de 57 de ani plimbându-se într-un parc, purtând ochelari de soare și arătând fragil”, notează The Sun,

Parcursul său în fotbalul englez, amintit de britanici

Articolul britanicilor nu se oprește doar la starea fizică a lui Petrescu, ci aduce în prim-plan și cariera sa de excepție. „Legenda lui Chelsea a câștigat patru trofee în cinci ani cu albaștrii, inclusiv Cupa Cupelor. Bucureșteanul a mai jucat la Sheffield Wednesday, Bradford și Southampton”, au notat jurnaliștii.

