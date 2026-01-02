Prima pagină » Actualitate » Tradiții și obiceiuri de Bobotează la români. De ce se dă Agheasma Mare în această zi de Sărbătoare

Tradiții și obiceiuri de Bobotează la români. De ce se dă Agheasma Mare în această zi de Sărbătoare

02 ian. 2026, 14:36, Actualitate
Tradiții și obiceiuri de Bobotează la români. De ce se dă Agheasma Mare în această zi de Sărbătoare

Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox, marcând Botezul Domnului în apele Iordanului. Pentru români, această sărbătoare are o semnificație profundă, îmbinând credința creștină cu tradiții și obiceiuri populare transmise din generație în generație. Boboteaza este considerată o zi a purificării, a binecuvântării și a reînnoirii spirituale, iar Agheasma Mare ocupă un loc central în toate ritualurile acestei zile.

În tradiția ortodoxă, Agheasma Mare este apa sfințită printr-o rânduială specială, diferită de cea a agheasmei obișnuite. Slujba Sfințirii Mari a apei se săvârșește doar de două ori pe an: în ajunul Bobotezei și în ziua de 6 ianuarie. Această rânduială amintește de momentul în care Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, iar prin coborârea Duhului Sfânt, apele au fost sfințite.

Din acest motiv, Agheasma Mare este considerată un simbol al curățirii de păcate, al protecției divine și al vindecării sufletești și trupești.

Agheasma Mare nu se strică niciodată

Românii cred că Agheasma Mare are puteri deosebite și nu se strică niciodată. De aceea, este păstrată cu grijă în case și este folosită pe tot parcursul anului, în momente de boală, de încercare sau la începutul unor evenimente importante. În ziua de Bobotează, credincioșii o beau pe nemâncate, timp de mai multe zile, ca semn de binecuvântare și întărire a credinței.

Boboteaza este însoțită și de numeroase obiceiuri populare. În ajun, preoții merg cu „Iordanul” sau cu „Botezul” din casă în casă, sfințind locuințele și gospodăriile. Acest obicei simbolizează alungarea răului și aducerea păcii și belșugului în casele oamenilor. În multe sate, oamenii pregătesc mesele încă din ajun, respectând tradiții vechi și primind preotul cu respect și bucurie.

Vremea din această și anul agricol

Un alt obicei cunoscut este aruncarea crucii în apă, fie că este vorba de un râu, un lac sau mare. Tinerii se aruncă în apa rece pentru a recupera crucea, iar cel care reușește este considerat binecuvântat și norocos tot anul. Acest ritual simbolizează curajul, credința și purificarea, fiind unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sărbătorii.

În credința populară, Boboteaza este și o zi în care natura „vorbește”. Se spune că în noaptea de Bobotează cerurile se deschid, iar oamenii pot primi semne sau răspunsuri la rugăciuni. De asemenea, vremea din această zi este considerată un indicator pentru anul agricol ce urmează.

Prin tradițiile și obiceiurile sale, Boboteaza rămâne o sărbătoare de suflet pentru români, o zi în care credința, comunitatea și legătura cu valorile strămoșești se împletesc, iar Agheasma Mare devine simbolul binecuvântării și al speranței pentru întregul an.

Recomandarea autorului: Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei. Care este programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE „Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
17:03
„Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
MESAJ Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis
16:51
Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis
PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
ACTUALITATE Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
16:29
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
15:42
Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
REȚETE Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
15:23
Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
ULTIMA ORĂ Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
16:53
Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
ECONOMIE Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”
16:15
Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”
ULTIMA ORĂ 🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
15:55
🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
SPORT O CAMPIOANĂ mondială va juca în România
15:52
O CAMPIOANĂ mondială va juca în România
SCANDAL Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
15:18
Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
CONTROVERSĂ Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul
15:10
Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul

Cele mai noi