Tradiții în noul an în Oltenia. Calendarul de ceapă, un obicei care aduce veștile pentru lunile cu ploaie

În Oltenia sunt multe tradiții la început de an care se mai păstrează și azi, iar oamenii cred în ele. Calendarul de ceapă este o tradiție care îi ajută pe oamenii de la țară să își facă planuri pentru culturile agrircole.

La începutul noului an, Sofia Negoiescu pregătesc 12 foi de ceapă, sau 12 solzi, pe care pune sare și le așază pe prispă. Fiecare foaie reprezintă o lună.

De ce se numără ulucile din gard

„Se observă în ce lună solzul se îmbibă cu apă sau se topește sarea, prezicând astfel dacă va ploua sau dacă va fi secetă în luna respectivă”, spune femeia din Gogoșu, Dolj.

Un alt obicei este număratul ulucilor din gard pentru a vedea cum arată ursitul. Cele mai multe tradiții sunt respectate în partea de sud a Olteniei.