Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

În perioadele de post, mulți oameni fac o mare greșeală: aleg alimente considerate „permise”, fără să analizeze cu atenție ce conțin. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage, însă, atenția că unele produse de post ascund cantități foarte mari de zahăr.

Consumate cu frecvență, aceste alimente pot afecta sănătatea, în special în cazul femeilor.

Atenție la zahărul din produsele de post!

Invitată în cadrul podcastului „Sănătate – Doctor de 10”, specialista în nutriție a vorbit despre unul dintre cele mai frecvente obiceiuri alimentare greșite din timpul postului. Potrivit medicului Mihaela Bilic, multe dintre produsele etichetate drept „de post” sunt, de fapt, extrem de bogate în zahăr. De la halva sau biscuiții de post până la diferite dulciuri ambalate, aceste alimente aduc un aport extrem de mare de calorii într-un timp foarte scurt.

„Mare atenție la zahăr! Doamnele, în special, trebuie să fie atente la acest lucru”, a spus Mihaela Bilic.

Nutriționista explică faptul că zahărul este unul dintre ingredientele cele mai folosite în produsele de post, pentru a compensa lipsa altor ingrediente.

Potrivit specialiștilor, consumul excesiv de zahăr poate duce la creștere în greutate, fluctuații ale glicemiei și poftă constantă de dulce. Iar la femei, aceste efecte se resimt mai intens din cauza particularităților metabolice și hormonale.

Din păcate, mulți consideră că, dacă un produs este „de post”, poate fi consumat fără restricții. În realitate, arată Mihaela Bilic, mare parte dintre aceste alimente sunt mai degrabă deserturi concentrate. Halvaua, pe lângă semințele de susan, ingredient benefic pentru organism, conține și o cantitate foarte mare de zahăr.

Legumele, fructele, leguminoasele, nucile sau semințele sunt opțiuni mult mai potrivite decât produsele ultraprocesate etichetate drept „de post”.

Pentru a evita consumul de alimente nesănătoase, recomandarea este să citiți cu atenție etichetele produselor cumpărate și să limitați consumul celor care conțin cantități mari de zahăr.

