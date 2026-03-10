Prima pagină » Actualitate » Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

10 mart. 2026, 08:44, Actualitate
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată

În perioadele de post, mulți oameni fac o mare greșeală: aleg alimente considerate „permise”, fără să analizeze cu atenție ce conțin. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage, însă, atenția că unele produse de post ascund cantități foarte mari de zahăr.

Consumate cu frecvență, aceste alimente pot afecta sănătatea, în special în cazul femeilor.

Atenție la zahărul din produsele de post!

Invitată în cadrul podcastului „Sănătate – Doctor de 10”, specialista în nutriție a vorbit despre unul dintre cele mai frecvente obiceiuri alimentare greșite din timpul postului. Potrivit medicului Mihaela Bilic, multe dintre produsele etichetate drept „de post” sunt, de fapt, extrem de bogate în zahăr. De la halva sau biscuiții de post până la diferite dulciuri ambalate, aceste alimente aduc un aport extrem de mare de calorii într-un timp foarte scurt.

„Mare atenție la zahăr! Doamnele, în special, trebuie să fie atente la acest lucru”, a spus Mihaela Bilic.

Nutriționista explică faptul că zahărul este unul dintre ingredientele cele mai folosite în produsele de post, pentru a compensa lipsa altor ingrediente.

Potrivit specialiștilor, consumul excesiv de zahăr poate duce la creștere în greutate, fluctuații ale glicemiei și poftă constantă de dulce. Iar la femei, aceste efecte se resimt mai intens din cauza particularităților metabolice și hormonale.

Din păcate, mulți consideră că, dacă un produs este „de post”, poate fi consumat fără restricții. În realitate, arată Mihaela Bilic, mare parte dintre aceste alimente sunt mai degrabă deserturi concentrate. Halvaua, pe lângă semințele de susan, ingredient benefic pentru organism, conține și o cantitate foarte mare de zahăr.

Legumele, fructele, leguminoasele, nucile sau semințele sunt opțiuni mult mai potrivite decât produsele ultraprocesate etichetate drept „de post”.

Pentru a evita consumul de alimente nesănătoase, recomandarea este să citiți cu atenție etichetele produselor cumpărate și să limitați consumul celor care conțin cantități mari de zahăr.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alimentul de post la care „trebuie obligatoriu să renunțăm”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este preferatul românilor

Mihaela Bilic dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”. „De când n-ați mai mâncat?”

Ce să mănânci la micul-dejun, dacă ții post. Mihaela Bilic ne spune ca e alimentul care ține de foame toată ziua

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Deputat USR: “Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare”
10:16
Deputat USR: “Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare”
ECONOMIE O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
10:09
O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
INFRASTRUCTURĂ Gușterland mai are nevoie de încă 18 milioane de lei: Primăria Sibiu caută firmă pentru îngroparea a 850 de metri de linie de înaltă tensiune
10:00
Gușterland mai are nevoie de încă 18 milioane de lei: Primăria Sibiu caută firmă pentru îngroparea a 850 de metri de linie de înaltă tensiune
CONTROVERSĂ Oana Țoiu, pierdută în Paris, pe vremea când nu era ministru. S-a filmat singură în timp ce încerca să găsească metroul
09:32
Oana Țoiu, pierdută în Paris, pe vremea când nu era ministru. S-a filmat singură în timp ce încerca să găsească metroul
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1475. Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Ce a anunțat Zelenski
09:27
Război în Ucraina, ziua 1475. Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Ce a anunțat Zelenski
FLASH NEWS Ministrul Bogdan Ivan ştie cum se poate controla preţul carburantului: „Noi nu rugăm frumos pe nimeni. Noi avem pârghii, ca şi stat, ca să acţionăm”
09:15
Ministrul Bogdan Ivan ştie cum se poate controla preţul carburantului: „Noi nu rugăm frumos pe nimeni. Noi avem pârghii, ca şi stat, ca să acţionăm”
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum verifici online amenzile și punctele de penalizare în 2026. Ghid complet pentru șoferi
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Imagini uimitoare de pe Marte dezvăluie una dintre cele mai vechi regiuni cu cratere ale Planetei Roșii
APĂRARE Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
10:30
Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
SPORT Elias Charalambous, la plecarea din România: „Poate voi reveni la FCSB”
10:10
Elias Charalambous, la plecarea din România: „Poate voi reveni la FCSB”
ANALIZA de 10 Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
10:00
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
SPORT Ce reprezintă ORGANIZAREA în România a Festivalului Olimpic al Tineretului European
09:45
Ce reprezintă ORGANIZAREA în România a Festivalului Olimpic al Tineretului European
ALEGERI ÎN SUA FBI extinde ancheta privind alegerile din 2020 în Arizona, după confiscarea unor buletine de vot. Reacția lui Donald Trump
09:41
FBI extinde ancheta privind alegerile din 2020 în Arizona, după confiscarea unor buletine de vot. Reacția lui Donald Trump
RĂZBOI Prima discuție Trump-Putin după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Ce au vorbit cei doi lideri timp de o oră
09:14
Prima discuție Trump-Putin după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Ce au vorbit cei doi lideri timp de o oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe