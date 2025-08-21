Prima pagină » Actualitate » Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să protesteze față de el și a spus și motivele. „MITING împotriva propriei persoane”

21 aug. 2025, 21:58, Actualitate
Șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe

Liberalul Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat joi, pe Facebook, într-o postare neobișnuită, că vrea să protesteze față de el, adăugând că „își cere demisia, dar nu și-o acordă”. Încă de la început, politicianul a precizat că textul este un pamflet, în care contestă măsurile de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Tișe împotriva lui Tișe: Miting împotriva propriei persoane.

(text pamflet – orice asemănare cu realitatea nu e deloc întâmplătoare!)

Astăzi eu, Alin Tișe, mă ridic împotriva… mea. M-am săturat să fiu, simultan, și victimă și călău. Ca politician, asist la creșterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi crește un nod în gât. Ca om public, accept ordonanțe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări. De aceea, declar solemn: e momentul istoric să ies în stradă împotriva mea. Să mă huidui, să mă fluier, să-mi cer explicații. Și tot eu să-mi răspund, cu aceea nepăsare birocratică pe care o urăsc și cu care lupt de zi. Am decis să nu mai tac. Voi ieși la miting! Manifestul mitingului împotriva propriei persoane va suna așa: Eu, Alin Tișe, om cu dublă identitate publică, anunț cu respect față de mine însumi că voi protesta împotriva propriei mele guvernări. În calitate de politician am acceptat decizia ca trebuie să cresc taxele. În calitate de antreprenor am decis că nu mai pot respira de la atâtea taxe. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord. Îmi reproșez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate. Mă huidui în piață, dar mă și aplaud pentru realizările unice ale Clujului – altceva pentru tine! La mitingul împotriva mea: Eu țin pancarta, eu organizez contramanifestația. Eu strig „Hoții!”, dar tot eu strig „Cinste lor!”. Eu îmi cer socoteală, dar îmi dau și termen de grație. Este pentru prima dată în istoria democrației românești când un om reușește să fie și poporul furios și guvernarea, care pare surdă, în același timp. O revoluție împotriva propriei persoane – un spectacol unic, marca România. În final, promit solemn că voi continua să mă lupt cu mine însumi, până când TU vei câștiga!», a scris el pe Facebook.

