Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”

Alina Gorghiu a luat parte la ședința PNL care a avut loc după votul moțiunii de cenzură, aceasta a punctat faptul că imediat după numirea lui Bolojan premier, parlamentarii au fost invitați și întrebați despre o eventuală alianță cu PSD, alianță cu care ea nu a fost de acord.

„Avem o mare problemă de consecvență”

Gorghiu a declarat că ideea de trecere în opoziție a PNL-ului nu este una simplă, având în vedere că și-a asumat guvernarea și o coaliție pro occidentală

„Văd aici opinii multiple și trebuie să recunoașteți un lucru, decizia nu e deloc simplă, ideea de opoziție nu e deloc facilă, să duci partidul în opoziție când ne-am asumat guvernarea și pentru o coaliție pro occidentală, lăsând noi loc pentru AUR la decizii formale sau informale, trebuie să recunoașteți , sunteți toți aici, decizia nu e ușoară, realitatea pe care ne-am asumat-o, îmi aduc aminte când ne-ați invitat la Cotroceni, eram 14 parlamentari din Camera Deputaților, ați făcut și cu Senatul același exercițiu, erați președinte interimar și ne-ați întrebat cum vedem alianța cu PSD-ul, Roman stătea imediat lângă dumneavoastră v-a spus că nu e de acord, eu am spus la fel, v-am și întrebat, pe lângă că avem o mare problemă de consecvență, problema nu e de măsuri, nu e de imaginea liderilor, nici măcar de faptul că vă spunem diverse lucruri idioate, ci de consecvență. Azi suntem cu PSD, mâine cu USR, azi în opoziție, mâine din nou la putere”, a spus Alina Gorghiu.

