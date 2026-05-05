Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel

Specialiștii de la Goldman Sachs, una dintre cele mai mari companii de holding bancar din lume, avertizează că stocurile globale de petrol se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. Mai mult, viteza epuizării rezervelor devine o preocupare, din moment ce aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare restricționată.

Potrivit experților bancari, citați de Mediafax, rezervele globale de combustibil reprezintă în acest moment 101 zile de cerere globală, cifră care ar putea scădea la 98 de zile până la sfârșitul lunii mai, ceea ce ar însemna cel mai scăzut nivel, din 2018.

Totuși, reprezentanții Goldman Sachs consideră că este puțin posibil ca stocurile globale să atingă un minim, dar rata de epuizare și pierderile de aprovizionare în unele regiuni și pentru unele produse sunt îngrijorătoare.

Aceștia estimează că, înainte de conflictul militar americano-israelian împotriva Iranului, stocurile globale de produse petroliere se ridicau la 50 de zile de consum, iar acum rezervele au scăzut la 45 de zile de consum.

La mijlocul lunii aprilie, SUA au declarat o blocadă navală a porturilor iraniene, iar atunci forțele navale americane au interceptat 48 de nave care aveau legături cu Iranul.

În acest context, pe 30 aprilie, prețurile țițeiului Brent au depășit un maxim al ultimilor patru ani, ajungând la 126 de dolari pe baril.

