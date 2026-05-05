Crin Antonescu: „Toți cei care criticaseră PSD-ul de-a lungul timpului, după anularea alegerilor spuneau că PSD e frecventabil și pro-occidental”

Malina Maria Fulga
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a avut un discurs critic la adresa partidelor de la guvernare care, în ciuda discursului anti-PSD, l-au catalogat drept partener frecventabil în fața pericolului extremist. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu critică partide precum PNL sau USR care, după trecerea moțiunii de cenzură, au început să acuze PSD-ul de acțiuni non-occidentale. Fostul lider liberal sugerează că acest discurs este marcat de o doză de ipocrizie. Dat fiind faptul că, imediat după anularea alegerilor prezidențiale, aceștia au văzut PSD-ul ca pe o variantă viabilă pentru o majoritate pro-occidentală în fața pericolului reprezentat de partide precum AUR sau POT.

„Primul tur, acela pe care nu ți-l mai dau ăștia înapoi, de la victoria de atunci, de etapă, din primul tur a lui Călin Georgescu, cu anularea alegerilor și tot ce s-a întâmplat din acel moment, forțele politice din România, presa mainstream din România, mai toată, cu o excepție-două, au pornit de la următoarea premisă: în România au apărut niște forțe politice, AUR, Georgescu, SOS, Șoșoacă, POT, care sunt nefrecventabile, extremiste, antioccidentale. Ca atare, orizontul, strategia, busola politicii românești, democratice, proeuropene trebuie să fie izolarea acestora, niciun fel de colaborare cu ele. Cordon sanitar și chiar, pentru că asta s-a întâmplat înainte de alegerile parlamentare, oarecare panică aproape că se va face sau nu o majoritate pro-occidentală, democratică.”

Crin Antonescu: „PSD-ul era occidental de duduia, nici nu se punea problema”

De asemenea, invitatul evidențiază o retorică învechită în care ar fi rămas blocate partidele politice. Acesta face referire la discursul anti-PSD folosit ani la rând. Acesta critică lipsa de adaptare a temelor odată cu trecerea timpului și cu schimbările din societate.

„La vremea respectivă, PSD-ul, PSD-ul ăsta care ne va însoți toată viața, ca și anti-psd-ismul… pentru că politica românească, pentru cei mai mulți care se ocupă cu ea și propagandiști, la asta se reduce: PSD și anti-PSD. Cu asta ne-am născut, cu asta o să murim. Mi-aș încheia această paranteză ușor lirică și spun că atunci nimeni nu punea la îndoială, nici toți băsiștii ăștia care sunt peste tot, nici alți deontologi mai noi, mai tineri, nimeni nu zicea nici pâs. PSD-ul era occidental de duduia, nici nu se punea problema.”

