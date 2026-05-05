Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum s-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Problema este totuși cum ieșim noi, nu dintr-o criză sau alta, că din asta ieșim, știm cum ne duce apa. Cum încercăm noi totuși să revenim cât de cât în termenii normalității politice”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum s-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Acesta spune că este rezultatul unei propagande. Antonescu explică că este și o anumită isterie pe alocuri. Politicianul afirmă că marea problemă este revenirea la normalitatea politică. Istoricul subliniază că, dacă Bolojan vrea să termine cu sinecurile ar trebui să înceapă cu propriul său partid.

„Eu știu, de asemenea, că au mai fost și mai sunt în toți acești ani cât am cunoscut și eu politicieni și alți oameni politici… Domnule, care n-au fost niște golani. Dincolo de asta, păi, domnule, sunt alături de Bolojan, dacă vrea să termine cu sinecurile. De ce nu începe cu propria lui casă, cu propriul lui partid? Pentru că totuși îi cunosc pe oamenii ăia, unii îmi sunt simpatici. Am fost împreună, ne-am luptat, nu se poate să vină aceiași oameni care spuneau cât de minunat e domnul Ciucă și cât de bine merge guvernul și acuma se înjure tot ei guvernul. Deci faptul că pe de o parte trebuie să constatăm că nu mai putem separa scena politică. Pe de altă parte trebuie să constatăm că noua graniță nu se mai trage între pro-occidental și anti-occidental. Ci între pro-Bolojan și anti-Bolojan. Asta este o lucrare, repet, propagandistică intensă, cu accente de isterie la unii, cu probabil o politică bine gândită la alții. Domnul Bolojan joacă rolul cartea vieții sale. Asta este… Problema este totuși cum ieșim noi, nu dintr-o criză sau alta, că din asta ieșim, știm cum ne duce apa. Cum încercăm noi totuși să revenim cât de cât în termenii normalității politice.”, a declarat fostul președinte al PNL.

