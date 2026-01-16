Am făcut calculul. Cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri

Am făcut calculul. Iată cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri. Potrivit peco.online.ro, prețul mediu pentru motorină este 7,81 de lei.

Vineri, 16 ianuraie, conform specialiştilor, preţul la benzină standard a crescut cu doi bani pe litru, iar preţul la motorină premium a crescut cu trei bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,62 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,23 şi 8,5 lei.

De altfel, carburanţii s-au scumpit de 4 ori în 15 zile, iar analiştii susţin că acest lucru se va reflecta în preţul alimentelor. Scumpirile la pompă vin pe fondul majorării accizelor, de la 1 ianuarie, dar şi în contextul creşterii preţului la ţiţei, cu 10%.

România, pe locul 19 în UE la motorină

De precizat este că, în cazul motorinei, România este situată pe locul 19 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, potrivit peco-online.ro.

Astfel, la un rezervor de 40 de litri, un plin de motorină, la prețul de 8,5 lei/litru costă:

8,5 X 40 = 340 lei.

Prin urmare, șoferii plătesc suma de 340 de lei, la un plin de mtorină, în ianuarie 2026. Față de luna trecută, un plin îi costă pe șoferi cu cu 13.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

