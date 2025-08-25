Ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul de Externe după declarațiile făcute la adresa Franței

Ambasadorul american în Franța, Charles Kushner, a denunțat „lipsa de acțiuni suficiente” a președintelui Emmanuel Macron împotriva antisemitismului. În fapt, el a reitarat criticile aduse în ultima vreme de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Aceste acuzații au fost considerate de Paris drept „inacceptabile”, notează AFP.

„Franța respinge ferm aceste ultime acuzații”

Într-o scrisoare adresată șefului statului francez și obținută de AFP, Kushner și-a exprimat „produnda îngrijorare cu privire la creșterea antisemitismului în Franța și la lipsa de acțiuni suficiente din partea guvernului francez pentru a-l combate”.

Acuzațiile aduse sunt „inacceptabile”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

„Acestea contravin dreptului internațional, în special obligației de neamestec în afacerile interne ale statelor. De asemenea, nu sunt la nivelul calității relației transatlantice dintre Franța și Statele Unite și al încrederii care trebuie să rezulte între aliați”, a afirmat acesta într-o declarație publică.

„Franța respinge ferm aceste ultime acuzații. Creșterea actelor antisemite în Franța după 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplângem și în fața căreia autoritățile franceze demonstrează o mobilizare totală, deoarece aceste acte sunt intolerabile”, a adăugat el.

Ministerul de Externe de la Paris l-a convocat luni pe ambasadorul SUA Charles Kushner, potrivit purtătorului de cuvânt.

De unde a pornit totul

Criticile diplomatului american vin la doar câteva zile după ce Benjamin Netanyahu a lansat un atac violent la adresa președintelui francez, pe care l-a acuzat că „alimentează focul antisemit” atunci când face apel la recunoașterea internațională a statului Palestina.

O analiză „eronată, abjectă și care nu va rămâne fără răspuns”, a transmis la acel moment președinția franceză.

În scrisoarea sa, datată luni, 25 august, ambasadorul american a reiterat argumentul lui Netanyahu.

„Declarațiile care denigrează Israelul și gesturile de recunoaștere a unui stat palestinian încurajează extremiștii, incită la violență și pun în pericol identitatea evreiască în Franța. Astăzi, nu mai există loc pentru echivoc: antisionismul este antisemitism, punct!”, a declarat Kushner, care este tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Potrivit ambasadorului american, „nu trece o zi în Franța fără ca evreii să fie agresați pe străzi, sinagogile și școlile să fie avariate și afacerile deținute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până și) grădinițele au fost ținta actelor de vandalism antisemit”.

Reprezentantul Statelor Unite în Franța este, de asemenea, indignat de faptul că „aproape jumătate dintre tinerii francezi spun că nu au auzit niciodată de Holocaust. Persistența unei astfel de ignoranțe ne face, prin urmare, să punem la îndoială programa școlară din școlile franceze”.

Macron vrea să recunoască Palestina

La sfârșitul lunii iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște Statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie. Ulterior, peste 10 țări occidentale, printre care Canada și Australia, au cerut altor țări din întreaga lume să facă același lucru.

Adunarea Generală a ONU, programată pentru septembrie, se încheie exact pe 23 septembrie, de Anul Nou Evreiesc și data limită până la care Benjamin Netanyahu i-a cerut lui Emmanuel Macron „să înlocuiască slăbiciunea cu acțiunea, concilierea cu voința” în lupta împotriva antisemitismului.

Contextul este deosebit de delicat, deoarece Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa occidentală, cu aproximativ 500.000 de persoane, precum și o comunitate arabo-musulmană foarte numeroasă, profund îngrijorată de situația dificilă a palestinienilor din Gaza, comentează AFP.

