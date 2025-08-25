Prima pagină » Actualitate » Ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul de Externe după declarațiile făcute la adresa Franței

Ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul de Externe după declarațiile făcute la adresa Franței

25 aug. 2025, 09:09, Actualitate
Ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul de Externe după declarațiile făcute la adresa Franței

Ambasadorul american în Franța, Charles Kushner, a denunțat „lipsa de acțiuni suficiente” a președintelui Emmanuel Macron împotriva antisemitismului. În fapt, el a reitarat criticile aduse în ultima vreme de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Aceste acuzații au fost considerate de Paris drept „inacceptabile”, notează AFP.

„Franța respinge ferm aceste ultime acuzații”

Într-o scrisoare adresată șefului statului francez și obținută de AFP, Kushner și-a exprimat „produnda îngrijorare cu privire la creșterea antisemitismului în Franța și la lipsa de acțiuni suficiente din partea guvernului francez pentru a-l combate”.

Acuzațiile aduse sunt „inacceptabile”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

„Acestea contravin dreptului internațional, în special obligației de neamestec în afacerile interne ale statelor. De asemenea, nu sunt la nivelul calității relației transatlantice dintre Franța și Statele Unite și al încrederii care trebuie să rezulte între aliați”, a afirmat acesta într-o declarație publică.

„Franța respinge ferm aceste ultime acuzații. Creșterea actelor antisemite în Franța după 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplângem și în fața căreia autoritățile franceze demonstrează o mobilizare totală, deoarece aceste acte sunt intolerabile”, a adăugat el.

Ministerul de Externe de la Paris l-a convocat luni pe ambasadorul SUA Charles Kushner, potrivit purtătorului de cuvânt.

De unde a pornit totul

Criticile diplomatului american vin la doar câteva zile după ce Benjamin Netanyahu a lansat un atac violent la adresa președintelui francez, pe care l-a acuzat că „alimentează focul antisemit” atunci când face apel la recunoașterea internațională a statului Palestina.

O analiză „eronată, abjectă și care nu va rămâne fără răspuns”, a transmis la acel moment președinția franceză.

În scrisoarea sa, datată luni, 25 august, ambasadorul american a reiterat argumentul lui Netanyahu.

„Declarațiile care denigrează Israelul și gesturile de recunoaștere a unui stat palestinian încurajează extremiștii, incită la violență și pun în pericol identitatea evreiască în Franța. Astăzi, nu mai există loc pentru echivoc: antisionismul este antisemitism, punct!”, a declarat Kushner, care este tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Potrivit ambasadorului american, „nu trece o zi în Franța fără ca evreii să fie agresați pe străzi, sinagogile și școlile să fie avariate și afacerile deținute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până și) grădinițele au fost ținta actelor de vandalism antisemit”.

Reprezentantul Statelor Unite în Franța este, de asemenea, indignat de faptul că „aproape jumătate dintre tinerii francezi spun că nu au auzit niciodată de Holocaust. Persistența unei astfel de ignoranțe ne face, prin urmare, să punem la îndoială programa școlară din școlile franceze”.

Macron vrea să recunoască Palestina

La sfârșitul lunii iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște Statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie. Ulterior, peste 10 țări occidentale, printre care Canada și Australia, au cerut altor țări din întreaga lume să facă același lucru.

Adunarea Generală a ONU, programată pentru septembrie, se încheie exact pe 23 septembrie, de Anul Nou Evreiesc și data limită până la care Benjamin Netanyahu i-a cerut lui Emmanuel Macron „să înlocuiască slăbiciunea cu acțiunea, concilierea cu voința” în lupta împotriva antisemitismului.

Contextul este deosebit de delicat, deoarece Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa occidentală, cu aproximativ 500.000 de persoane, precum și o comunitate arabo-musulmană foarte numeroasă, profund îngrijorată de situația dificilă a palestinienilor din Gaza, comentează AFP.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Grațiat de Donald Trump după doi ani de închisoare, cuscrul președintelui SUA a fost confirmat în postul de AMBASADOR în Franța

Bloomberg: După Republica Moldova și Kosovo, Administrația Trump ar încerca să convingă Serbia să primească MIGRANȚI deportați

Citește și

VIDEO Sorin Grindeanu, mesajul României pentru SUA, în contextul conflictului din Ucraina: „Salut demersurile președintelui Trump”
10:18
Sorin Grindeanu, mesajul României pentru SUA, în contextul conflictului din Ucraina: „Salut demersurile președintelui Trump”
VIDEO Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar. Se pregătește MOBILIZARE în masă din partea susținătorilor
10:06
Călin Georgescu a ajuns la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar. Se pregătește MOBILIZARE în masă din partea susținătorilor
POLITICĂ ȘEDINȚĂ la PSD / Social-democrații îi încurcă socotelile lui Bolojan? / Ce se întâmplă cu angajarea răspunderii pe pachetul 2
09:58
ȘEDINȚĂ la PSD / Social-democrații îi încurcă socotelile lui Bolojan? / Ce se întâmplă cu angajarea răspunderii pe pachetul 2
EDUCAȚIE Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi/Profesorii sună adunarea pentru o GREVĂ generală în educație!
09:51
Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi/Profesorii sună adunarea pentru o GREVĂ generală în educație!
ACTUALITATE Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute
09:48
Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute
EXTERNE Lavrov, despre ATACUL rusesc asupra unei fabrici SUA din Ucraina: „N-am auzit. Nu fiți naivi să credeți că acolo se produceau aparate de cafea”
09:38
Lavrov, despre ATACUL rusesc asupra unei fabrici SUA din Ucraina: „N-am auzit. Nu fiți naivi să credeți că acolo se produceau aparate de cafea”
Mediafax
Ninsoare în luna august. Locul din România unde A NINS. Imagini spectaculoase!
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Horoscop 25 august 2025. Leul cucerește scena, dar și celelalte zodii au motive de bucurie
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Hoţi profesionişti, prinşi din întâmplare de poliţişti. Jefuiau aparate self-pay şi fugeau cu maşini furate
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Primele declarații ale tânărului care a supraviețuit tragediei din munții Iezer. Costin a așteptat 10 ore în agonie
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Capital.ro
Doliu în televiziune! Marele actor a plecat dintre noi. Toată lumea l-a văzut la TV
Evz.ro
Melodii penibile ajunse hituri. Topul aberațiilor din industria muzicală
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Ultimele cuvinte cutremurătoare ale alpinistei blocate pe munte timp de aproape două săptămâni, cu un picior rupt și fără provizii: „Nu mi-e frică să mor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un tip ciudat de supernovă: „Este prima dată când vedem o stea care a fost practic golită complet”
ACTUALITATE SURSE Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, AUDIAT după ce ar fi contactat un minor de 15 ani pentru a întreține relații intime – VIDEO
10:25
SURSE Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, AUDIAT după ce ar fi contactat un minor de 15 ani pentru a întreține relații intime – VIDEO
SPORT Mirel Rădoi, despre criza de NERVI de pe bancă și contrele cu fanii la Universitatea Craiova – Petrolul, 2-0. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”
10:09
Mirel Rădoi, despre criza de NERVI de pe bancă și contrele cu fanii la Universitatea Craiova – Petrolul, 2-0. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”
SĂNĂTATE Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm
09:55
Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm
EXTERNE Vance salută eforturile lui Trump de a pune capăt RĂZBOIULUI din Ucraina/ „Rușii au făcut concesii semnificative”
09:11
Vance salută eforturile lui Trump de a pune capăt RĂZBOIULUI din Ucraina/ „Rușii au făcut concesii semnificative”
EXCLUSIV Cât costă performanța în România / În timp ce Ministerul Educatiei numără medaliile, părinții adună cheltuielile / Doi olimpici internaționali fac CALCULUL sacrificiului
09:00
Cât costă performanța în România / În timp ce Ministerul Educatiei numără medaliile, părinții adună cheltuielile / Doi olimpici internaționali fac CALCULUL sacrificiului
ACTUALITATE Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții
08:59
Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții