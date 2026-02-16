Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene

Platforma de socializare a lui Elon Musk, X, s-a confruntat luni cu o întrerupere majoră a serviciilor, unde a afectat zeci de mii de utilizatori la nivel global, in special cei din Franța, Italia, Marea Britanie și Spania, scrie presa franceză.

Primele raportări masive au venit din Regatul Unit, unde mii de utilizatori au semnalat probleme începând cu ora locală 13:00. Ulterior, pana s-a extins și în alte țări europene precum Franța, Italia și Spania, dar și în regiuni din afara Europei, inclusiv în Statele Unite, Israel și India.

Utilizatorii au raportat că aplicația mobilă și site-ul web nu încarcă postările noi și afișa doar mesaje de eroare precum „postările nu se încarcă momentan” sau „ceva nu a mers bine”. Peste 50% dintre raportările de pe Downdetector vizează doar aplicația mobilă.

Până în acest moment, reprezentanții X nu au oferit o explicație oficială sau un comunicat privind cauza tehnică a acestui incident. Monitorul de conectivitate Netblocks a confirmat că este vorba despre o „pană internațională” care nu are legătură cu filtrările de internet la nivel de țară. Aceasta este a patra întrerupere semnificativă a platformei de la începutul anului 2026, incidente similare fiind înregistrate pe 13 ianuarie, 16 ianuarie și 9 februarie.

Recomandările autorului: