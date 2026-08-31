Trump s-a jucat din nou cu inteligența artificială: a postat un videoclip AI cu Insula Kharg distrusă, cu mesajul „Insula din Iran este făcută praf”

Donald Trump a publicat pe Truth Social un videoclip generat cu AI care prezintă Insula Kharg din Iran distrusă, însoțit de mesajul „este făcută praf”. Postarea apare după reluarea atacurilor dintre SUA și Iran și amenințările anterioare ale liderului american la adresa insulei.

Trump a publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social un videoclip generat cu inteligență artificială în care Insula Kharg, principalul nod istoric al exporturilor petroliere iraniene, apare devastată.

„Insula Kharg din Iran este făcută praf!”, a scris Donald Trump, președintele Statelor Unite, în mesajul care însoțește imaginile generate cu inteligență artificială.

Sursa video – X/@clashreport

Facem precizarea că postarea lui Trump nu reprezintă o confirmare că Statele Unite au bombardat sau distrus Insula Kharg. Semnificația mesajului este însă amplificată de amenințările lansate anterior de liderul de la Casa Albă.

Trump a evocat în repetate rânduri posibilitatea ca Statele Unite să preia controlul asupra Insulei Kharg sau să o distrugă, fără ca Washingtonul să pună până acum în aplicare o asemenea operațiune.

Insula are o importanță strategică uriașă pentru economia iraniană. Înaintea actualului război, Kharg gestiona cea mai mare parte a exporturilor petroliere ale Iranului, fiind una dintre cele mai vulnerabile și, în același timp, valoroase componente ale infrastructurii energetice a țării.

Un atac real asupra acesteia ar avea, prin urmare, implicații mult mai ample decât o simplă operațiune împotriva unei ținte militare.

Postarea lui Trump apare după reluarea atacurilor dintre SUA și Iran

Momentul ales pentru publicarea imaginilor generate cu AI este unul tensionat. Statele Unite au atacat duminică două lansatoare iraniene de pe insula Larak, în apropierea Strâmtorii Ormuz, marcând prima lovitură americană cunoscută asupra teritoriului iranian din ultima lună.

CENTCOM a susținut că forțele Gardienilor Revoluției pregăteau lansatoare care urmau să fie utilizate pentru introducerea unor noi mine marine în Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea americană a întrerupt o perioadă de relativă acalmie în confruntarea directă dintre cele două țări.

Administrația Trump privilegiase în ultimele săptămâni presiunea financiară și sancțiunile economice împotriva Teheranului, în detrimentul unei continuări susținute a campaniei de bombardamente.

Iranul a răspuns însă atacului de pe Larak printr-o operațiune cu rachete balistice și drone îndreptată împotriva unor obiective militare americane din Iordania. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a denumit operațiunea „Pedeapsa agresorului” și a susținut că au fost vizate bazele King Hussein și Al Azraq.

Potrivit IRGC, atacurile „au distrus infrastructura tehnică și de reparații, precum și locurile de desfășurare a avioanelor de vânătoare inamice”, a transmis Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Autoritățile iordaniene au prezentat însă propriul bilanț al operațiunii.

„Sistemele de apărare aeriană au interceptat opt rachete care au pătruns în spațiul aerian al Regatului în zori, astăzi, luni”, a transmis armata iordaniană într-un comunicat.

Nu au fost raportate victime la cele două baze.

Iranul spune că nu vrea război, dar avertizează că va răspunde atacurilor

Primele declarații ale președintelui iranian Masoud Pezeshkian după lovitura americană asupra insulei Larak au încercat să transmită simultan două mesaje: Teheranul nu urmărește extinderea conflictului, dar nici nu intenționează să lase fără răspuns operațiunile militare americane.

Iranul „nu caută războiul”, dar „nu va rămâne pasiv în fața vreunei agresiuni”, a declarat Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.

Pezeshkian a făcut declarațiile înainte de plecarea către Bișkek, capitala Kârgâzstanului, unde participă la summitul liderilor statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai.