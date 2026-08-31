Pentru prima data, armata SUA a folosit laserul multifuncțional de înaltă energie (AMP-HEL) pentru a distruge dronele cartelurilor mexicane. AMP-HEL a distrus trei sisteme aeriene fără pilot ostile în timpul operațiunii, notează Army Recognition.

Sistemul și-a demonstrat, astfel, capacitatea de a ataca drone mici fără a se baza pe rachete convenționale sau muniție.

Tehnologia energiei direcționate este utilizată, acum, dincolo de testarea controlată și într-o misiune reală de apărare.

energiei direcționate este utilizată, acum, dincolo de testarea controlată și într-o misiune reală de apărare. Comandanții trebuie să contracareze incursiunile repetate ale dronelor, dar fără a epuiza interceptoarele de rachete, foarte costisitoare.

AMP-HEL – sau Laserul Multifuncțional de Înaltă Energie al Armatei – a fost dezvoltat ca o armă laser a armatei din clasa de 20 de kilowați.

Arma este destinată, în principal, distrugerii sistemelor aeriene fără pilot din Grupa 1 și Grupa 2, respectiv dronele mici și mijlocii, folosite în special pentru misiuni tactice de recunoaștere și supraveghere..

AMP-HEL, optimizat pentru apărarea pe rază scurtă de acțiune împotriva quadcopterelor mici

AMP-HEL este optimizat pentru apărarea pe rază scurtă de acțiune împotriva quadcopterelor mici și a aeronavelor fără pilot cu aripi fixe utilizate pentru misiuni de supraveghere, recunoaștere sau atac ușor.

Armata SUA , notează Army Recognition, nu a dezvăluit public o rază maximă de acțiune sau un plafon de altitudine definitiv .

, notează Army Recognition, . Eficacitatea laserului variază în funcție de raza de înclinare, condițiile atmosferice, construcția țintei, calitatea fasciculului și timpul de staționare necesar.

Această combinație de mobilitate și energie direcționată este deosebit de relevantă pentru granița de sud a SUA.

O provocare persistentă în materie de informații

Cartelurile mexicane pot folosi aeronave comerciale mici și aeronave fără pilot modificate pentru a observa locațiile de patrulare.

Pot monitoriza activitatea forțelor de ordine

Pot identifica lacune în acoperirea supravegherii

Pot sprijini operațiunile de contrabandă

Există o provocare persistentă în materie de informații chiar și atunci când aeronavele sunt neînarmate.

Care sunt avantajele utilizării sistemului AMP-HEL ca armă laser

Pentru AMP-HEL, principalul avantaj este economia de angajare, explică specialiștii de la Army Recognition.

Odată ce este disponibilă suficientă energie electrică, un laser de înaltă energie poate ataca o țintă fără a consuma o rachetă sau o muniție convențională.

Permite focuri repetate atâta timp cât arma păstrează suficientă putere și capacitate de gestionare termică.

Un atacator poate impune costuri disproporționate, forțând apărătorii să cheltuiască interceptoare scumpe împotriva aeronavelor ieftine.

Un laser poate inversa parțial această ecuație.

Este înlocuită o rachetă care poate costa sute de mii sau potențial milioane de dolari cu energie electrică.

Angajare cu viteza luminii, dar și dezavantaje

AMP-HEL oferă, de asemenea, o angajare cu viteza luminii.

În loc să lanseze un proiectil și să calculeze un punct de interceptare, arma direcționează energie concentrată asupra unei aeronave fără pilot până când o căldură suficientă deteriorează o componentă critică.

La dronele mici, elementele vulnerabile pot include motoare, suprafețe de control, componente structurale, senzori, baterii și alte subsisteme expuse.

Constrângerile fizice împiedică laserele să înlocuiască complet armele cinetice contra-UAS.

Atenuarea atmosferică, praful, fumul, ceața și alte substanțe obscurante pot reduce eficacitatea fasciculului.

Laserul necesită o linie vizuală neobstrucționată și un timp de staționare suficient pe țintă.

Prin urmare, generarea de energie, capacitatea de răcire și controlul fasciculului rămân factori fundamentali care guvernează câte ținte poate ataca și în ce condiții de mediu, mai notează Army Recognition.

Foto main – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition