Pentru prima data, armata SUA a folosit laserul multifuncțional de înaltă energie (AMP-HEL) pentru a distruge dronele cartelurilor mexicane. AMP-HEL a distrus trei sisteme aeriene fără pilot ostile în timpul operațiunii, notează Army Recognition.
Sistemul și-a demonstrat, astfel, capacitatea de a ataca drone mici fără a se baza pe rachete convenționale sau muniție.
AMP-HEL – sau Laserul Multifuncțional de Înaltă Energie al Armatei – a fost dezvoltat ca o armă laser a armatei din clasa de 20 de kilowați.
Arma este destinată, în principal, distrugerii sistemelor aeriene fără pilot din Grupa 1 și Grupa 2, respectiv dronele mici și mijlocii, folosite în special pentru misiuni tactice de recunoaștere și supraveghere..
AMP-HEL este optimizat pentru apărarea pe rază scurtă de acțiune împotriva quadcopterelor mici și a aeronavelor fără pilot cu aripi fixe utilizate pentru misiuni de supraveghere, recunoaștere sau atac ușor.
Această combinație de mobilitate și energie direcționată este deosebit de relevantă pentru granița de sud a SUA.
Cartelurile mexicane pot folosi aeronave comerciale mici și aeronave fără pilot modificate pentru a observa locațiile de patrulare.
Există o provocare persistentă în materie de informații chiar și atunci când aeronavele sunt neînarmate.
Pentru AMP-HEL, principalul avantaj este economia de angajare, explică specialiștii de la Army Recognition.
Odată ce este disponibilă suficientă energie electrică, un laser de înaltă energie poate ataca o țintă fără a consuma o rachetă sau o muniție convențională.
Permite focuri repetate atâta timp cât arma păstrează suficientă putere și capacitate de gestionare termică.
Este înlocuită o rachetă care poate costa sute de mii sau potențial milioane de dolari cu energie electrică.
AMP-HEL oferă, de asemenea, o angajare cu viteza luminii.
În loc să lanseze un proiectil și să calculeze un punct de interceptare, arma direcționează energie concentrată asupra unei aeronave fără pilot până când o căldură suficientă deteriorează o componentă critică.
La dronele mici, elementele vulnerabile pot include motoare, suprafețe de control, componente structurale, senzori, baterii și alte subsisteme expuse.
Prin urmare, generarea de energie, capacitatea de răcire și controlul fasciculului rămân factori fundamentali care guvernează câte ținte poate ataca și în ce condiții de mediu, mai notează Army Recognition.
Foto main – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition