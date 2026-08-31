Ultima zi de vară a acestui an vine cu temperaturi ridicate, mai ales în partea de sud a țării, unde meteorologii au emis cod galben de caniculă.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Cum va fi vremea în luna septembrie

31 august – 7 septembrie

În prima săptămână a toamnei, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul țării. În restul teritoriului, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale. Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-est și local în centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în vest.

7 – 14 septembrie

Valorile termice medii vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și sud-vestice. În restul țării, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval. Regimul pluviometric deficitar în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

14 – 21 septembrie

Temperatura medie a aerului este estimată să fie mai ridicată decât normalul climatologic în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normele specifice intervalului în majoritatea regiunilor.

21 – 28 septembrie

Și în ultima săptămână de prognoză, temperaturile sunt estimate să se mențină peste valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile României. Pentru precipitații, ANM estimează un regim pluviometric apropiat de normele climatologice în majoritatea regiunilor.