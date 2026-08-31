Conducerea PSD se reunește la Sinaia. Nicușor Dan pregătește o nouă propunere de premier

Conducerea PSD se reunește la Sinaia, luni, 31 august, pentru a stabili mandatul de negociere înaintea viitoarelor consultări pentru formarea Guvernului. Președintele Nicușor Dan urmează să propună un nou premier la începutul lunii septembrie.

Șeful statului este așteptat să organizeze, la începutul lunii septembrie, o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

Pe surse: Nicușor Dan vrea un premier independent politic

Potrivit surselor MEDIAFAX, președintele Nicușor Dan ar urma să propună un premier aparent independent politic, care să conducă un guvern PSD.

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Ședința Consiliului Politic Național al PSD este programată de la ora 11:00, iar de la ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale partidului. Social-democrații vor stabili mandatul cu care conducerea partidului va merge la negocierile de la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou Guvern. De altfel, PSD va discuta care sunt prioritățile legislative pentru sesiunea ordinară a Parlamentului, care începe marți.

„Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 31 august 2026, ora 11:00, la Sinaia, și va fi urmat de o conferință de presă. Iar începând cu ora 15.00 va avea loc reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD. (Hotel Mara, Str. Toporașilor nr. 1, Sinaia, jud. Prahova)”, se arată în mesajul transmis de PSD.

Pe agenda social-democraților se află și proiecte care nu au fost finalizate în sesiunile extraordinare ale Parlamentului din această vară. Printre acestea se numără legea salarizării bugetarilor, proiect boicotat chiar de PSD.

„Nu există șanse de majoritate…”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza la începutul lunii septembrie o nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului. Șeful statului a spus că, în perioada vacanței parlamentare, nu a considerat potrivită o nouă nominalizare, în condițiile în care nu exista o majoritate pentru învestirea unui Guvern.

„După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie «al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România». Ăsta e motivul pentru care, pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus președintele, joi seară, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan a declarat că România are nevoie de un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

El a mai precizat și că există mai multe variante pentru viitoarea formulă guvernamentală, însă în acest moment nu vede suficientă susținere pentru un Cabinet format din miniștri tehnocrați – „În acest moment nu văd susţinere pentru un Guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”.