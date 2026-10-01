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Curtea Supremă a SUA analizează politica lui Trump care permite detenția obligatorie a imigranților

Curtea Supremă a SUA analizează politica lui Trump care permite detenția obligatorie a imigranților
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Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat să examineze politica administrației Trump prin care milioane de imigranți aflați ilegal în țară pot fi ținuți în detenție fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, în timpul procedurilor de deportare. Măsura, contestată în zeci de mii de procese, a fost criticată de numeroase instanțe federale.

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Trump vrea detenția obligatorie a imigranților fără audiere pentru eliberare

Potrivot Reuters, judecătorii Curții Supreme au acceptat joi recursul administrației Trump împotriva unei decizii a Curții de Apel a celui de-al Doilea Circuit, cu sediul la New York. Cazul îl privește pe un cetățean brazilian care a contestat detenția obligatorie. Curtea Supremă va analiza dosarul în noul său mandat, care începe luni, 5 octombrie.

În iulie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a emis noi reguli pentru funcționarii federali din domeniul imigrației. Potrivit acestora, imigranții aflați ilegal în Statele Unite pot fi reținuți obligatoriu, fără o audiere în care să solicite eliberarea pe cauțiune, pe durata procedurilor de deportare, care pot dura luni sau chiar ani.

Măsura a schimbat o interpretare a legislației federale aplicată timp de aproape trei decenii, care permite imigranților deja stabilți în Statele Unite să solicite eliberarea pe cauțiune în timpul proceselor de imigrare.

Politica face parte din seria de măsuri restrictive adoptate de Donald Trump în cadrul campaniei sale împotriva imigrației ilegale și a obiectivului său de a realiza deportări în masă.

Peste 4.400 de decizii împotriva detenției imigranților

Politica administrației a fost contestată în zeci de mii de procese intentate de imigranți și organizații pentru apărarea drepturilor acestora.

O analiză Reuters din februarie a arătat că sute de judecători din întreaga țară au decis de peste 4.400 de ori că administrația Trump a reținut ilegal imigranți în baza acestei politici.

Cazul ajuns la Curtea Supremă a fost deschis de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un cetățean brazilian care a intrat ilegal în Statele Unite în 2004 sau 2005 și a rămas în țară.

Acesta a fost arestat de agenții de imigrare în septembrie 2025, în timp ce se deplasa cu mașina spre locul de muncă din Norwood, Massachusetts. Inițial, autoritățile i-au refuzat o audiere pentru stabilirea cauțiunii, în baza noilor reguli. Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune, într-o etapă ulterioară a procedurii judiciare.

Curțile de apel au opinii diferite asupra politicii lui Trump

Numărul mare de procese a dus la decizii contradictorii în instanțele federale de apel.

În februarie, Curtea de Apel a celui de-al Cincilea Circuit, cu sediul în New Orleans, a susținut politica Trump, printr-o decizie adoptată cu două voturi la unu. Hotărârea a anulat deciziile care permiseseră eliberarea a doi cetățeni mexicani.

Judecătoarea Edith Jones a argumentat că faptul că administrația anterioară nu a aplicat detenția obligatorie nu înseamnă că nu aveau autoritatea legală de a face acest lucru.

În schimb, majoritatea curților federale de apel care au analizat măsura s-au pronunțat împotriva ei. Printre acestea se numără Curtea de Apel al celui de-al Doilea Circuit și Curtea de Apel a celui de-al Șaselea Circuit, cu sediul în Cincinnati. Deciziile lor au determinat administrația să sesizeze Curtea Supremă.

Instanța supremă, care are o majoritate conservatoare de șase judecători la trei, a permis deja intrarea în vigoare a mai multor măsuri restrictive privind imigrația adoptate de administrația Trump.

Curtea Supremă va analiza și deportările către țări terțe

Un alt dosar important privind politica de imigrație a administrației Trump se află deja pe agenda Curții Supreme.

Marți, judecătorii au permis administrației să reia, deocamdată, deportarea rapidă a migraților către țări terțe, diferite de cele de origine, fără să le ofere posibilitatea de a demonstra că s-ar confrunta cu pericole în statele respective.

Curtea Supremă a programat pentru luna decembrie audierile în acest caz.

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