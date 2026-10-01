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Călin Georgescu va fi scos din arest pentru a asista la percheziții. Ce vor să afle anchetatorii de la el. Sute de susținători încă își încurajează favoritul aflat în spatele gratiilor: „Ați arestat un om nevinovat!”

Flavius Niculescu
Călin Georgescu va fi scos din arest pentru a asista la percheziții. Ce vor să afle anchetatorii de la el. Sute de susținători încă își încurajează favoritul aflat în spatele gratiilor: „Ați arestat un om nevinovat!”
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Călin Georgescu urmează să fie scos, în perioada următoare, din Arestul Central, acolo unde mai are de petrecut încă 28 de zile, după ce magistrații Curții de Apel București au decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va participa la perchezițiile informatice desfășurate de anchetatori, pe motiv că aceștia ar dori să obțină mai multe detalii cu privire la traseul exact al banilor care ar fi fost dați ca mită, scrie stiripesurse.ro.

În primele două zile în care Georgescu s-a aflat în spatele gratiilor, sute de susținători s-au adunat în micul parc din fața „Beciului Domnesc” și au scandat, chiar și după miezul nopții, mesaje de încurajare pentru favoritul lor. Protestatarii au venit din mai multe regiuni alte țării, iar unii dintre aceștia și-au instalat inclusiv corturi în care să înnopteze.

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Ce informații vor să afle anchetatorii de la Călin Georgescu

Concret, prin intermediul perchezițiilor informatice, oamenii legii vor să afle care a fost traseul celor 1,1 milioane de euro, prejudiciul prevăzut în dosarul DIICOT în care fostul prezidențiabil este acuzat că, împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen, l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu, căruia cei doi i-au promis deschiderea unei linii de finanțare printr-o bancă din străinătate.

Avocații lui Călin Georgescu au contestat măsura dispusă de autorități, însă primul termen pentru soluționarea contestației a fost stabilit abia la data de 17 octombrie 2026.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

„Călin, te iubim!” / „Arestați-ne pe toți!” / „Jos dictatura!” / „Căline, Căline, poporul e cu tine!” / „Ați arestat un om nevinovat!”

În primele două zile pe care fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a petrecut în Arestul Central, sute de susținători s-au adunat în micul parc de pe strada George Georgescu. Aceștia au scandat mesaje de încurajare inclusiv după miezul nopții, iar unii dintre aceștia au decis să înnopteze în corturi pe care le-au amenajat pe spațiul verde.

Un reportaj realizat de Gândul care acoperă evenimentele petrecute în fața „Beciului Domnesc” poate fi urmărit AICI.

Călin Georgescu, liber la ieșirea din Tribunalul București – 22 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

În momentul arestării, Călin Georgescu a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști marți, 29 septembrie, și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari. În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

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