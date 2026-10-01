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Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand

Nicolae Oprea
Clotilde Armand, acuzată că minte cu privire la fotografiile cu ploșnițe de la un cămin de bătrâni din Sectorul 1. Viceprimăriță: Imaginile sunt din mandatul doamnei Armand
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Fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, este acuzată de fake news cu privire la fotografiile cu ploșnițe pe care le-a postat pe pagina sa de Facebook și despre care spune că sunt din anul 2026 de la căminul de bătrâni de pe strada Odăi.

Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, susține că imaginile sunt din 2021, adică fix din mandatul în care primar era Clotilde Armand.

„Imaginile publicate de fostul primar, Clotilde Armand, sunt din propria arhivă! Pozele sunt din anul 2021!
Prin urmare, informările care au circulat în aceste zile pe social media sunt false!
Realitatea din teren și condițiile de îngrijire și ședere de care beneficiază persoanele vulnerabile la căminul de la Odăi sunt redate în imaginile de mai jos, Înainte & După.  În plus, documentele care demonstrează respectarea procedurii și legii, pot fi puse oricând la dispoziție!”, scrie Daniela Stanciu.

Daniela Stanciu: Minciuna are picioare scurte

Potrivit reprezentantei Sector 1, minciuna are picioare scurte.

Aceasta este realitatea, nu cea inventată de oameni al căror scop este să se afirme prin minciună.
Minciuna are picioare scurte, asta cunoaștem deja. Problema apare când, pentru unii, minciuna devine mijloc de dialog, în locul muncii reale în folosul cetățeanului”, a scris pe Facebook Daniela Stanciu.

Postarea în care se afirmă că ploșnițele s-ar regăsi în prezent la căminul de bătrâni Odăi a fost publicată atât de către Clotilde Armand cât și de USR Sector 1.

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