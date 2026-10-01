Buftea își conturează proiectul de dezvoltare: infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere

Zeci de persoane au luat parte la conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”. Scopul evenimentului a fost acela de a pune în dialog liderii administrației publice județene și ai administrației publice locale cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor pentru a contura o perspectivă integrată asupra dezvoltării orașului Buftea ca pol urban al județului Ilfov și asupra creșterii calității vieții locuitorilor.

La aceeași masa s-au aflat reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov, ai Primăriei Buftea, precum și specialiști și reprezentanți ai unor instituții din domeniile infrastructurii, educației, sănătății, serviciilor publice dar și ai mediului de afaceri.

Subiectele au vizat infrastructura, mobilitatea, investițiile, serviciile publice, educația, mediul și cultura. Finalizarea marilor proiecte rutiere, dezvoltarea serviciilor publice și implicarea comunității au fost printre principalele direcții discutate.

Buftea își proiectează dezvoltarea pentru următorii ani în jurul unei ideii care a și dat naștere denumirii conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”: transformarea creșterii urbane într-un avantaj pentru comunitate.

Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Buftea, a urmărit să aducă în aceeași discuție atât investițiile în infrastructura mare, cât și proiectele care țin de viața de zi cu zi a locuitorilor. De la drumuri și mobilitate până la școli, servicii medicale, colectarea deșeurilor, spații verzi și cultură, dezvoltarea orașului a fost analizată ca un proces care are nevoie de proiecte coordonate și de colaborarea administrației cu mediul privat și comunitatea.

Infrastructura mare, una dintre condițiile dezvoltării

Una dintre principalele teme ale conferinței a fost infrastructura rutieră și conectivitatea Buftei cu Bucureștiul și cu localitățile din Ilfov. Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, a subliniat necesitatea finalizării investițiilor majore din zona orașului, arătând că acestea sunt importante nu doar pentru Buftea, ci și pentru localitățile limitrofe.

Printre proiectele menționate s-au numărat finalizarea Autostrăzii de Centură a Capitalei A0 și centura ocolitoare a orașului Buftea, precum și două investiții aflate în responsabilitatea Consiliului Județean Ilfov: drumul de legătură DN1A – Buftea și drumul județean 101 Buftea – Tămași.

Rădulescu a legat dezvoltarea infrastructurii de necesitatea unui dialog permanent între administrație și mediul de afaceri. În opinia sa, discuțiile directe cu cei care lucrează și investesc în zonă permit administrației să identifice problemele concrete și să își adapteze proiectele la realitățile din teren.

„Ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun”, a transmis vicepreședintele CJ Ilfov, referindu-se la dezvoltarea orașului, însă a atras atenția că proiectele de infrastructură mare trebuie duse la final pentru ca această dezvoltare să poată continua.

Din perspectiva administrației județene, infrastructura rutieră reprezintă însă doar una dintre componentele procesului de dezvoltare. Investițiile în sănătate, educație, protejarea mediului și mobilitate au fost, de asemenea, indicate ca direcții importante pentru creșterea calității serviciilor publice.

Buftea, între locuire, investiții și economie

Pentru primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, obiectivul administrației este ca localitatea să își consolideze rolul de centru urban capabil să atragă oameni, investiții și noi oportunități economice.

Dezvoltarea economică și atragerea investițiilor sunt privite, astfel, în legătură directă cu calitatea vieții și cu capacitatea orașului de a oferi servicii și oportunități.

Pistol a insistat și asupra rolului pe care îl au diferiții actori ai comunității în acest proces. Administrația locală, autoritățile centrale, mediul de afaceri, organizațiile neguvernamentale și locuitorii au fost indicați drept parteneri într-un proiect comun de dezvoltare.

„Este momentul să ne axăm pe viitor, pe tot ceea ce putem schimba în bine”, a transmis primarul, subliniind că dezvoltarea orașului nu poate fi construită exclusiv prin acțiunea administrației.

Aceeași idee a fost susținută și de administratorul public al județului Ilfov, Olivia Ciobanu-Oprescu. Aceasta a vorbit despre necesitatea unei colaborări reale între administrația publică, mediul privat și comunitate, astfel încât investițiile să fie însoțite de infrastructura și serviciile necesare.

Dezvoltarea imobiliară trebuie susținută de infrastructură și servicii

Creșterea orașului vine cu nevoi suplimentare de infrastructură edilitară și socială. Olivia Ciobanu-Oprescu a punctat că dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale, logistice sau industriale trebuie corelată cu infrastructura rutieră și edilitară. În această ecuație intră școlile, grădinițele, spitalele, parcurile și zonele de agrement. Altfel spus, dezvoltarea urbană nu se rezumă strict la construcții și drumuri, ci și crearea unui cadru în care oamenii să aibă acces la servicii și spații publice.

„Cu toții suntem parteneri”, a fost mesajul administratorului public al județului, care a pledat pentru un dialog orientat spre soluții și pentru un efort colectiv susținut.

Vicepreședintele CJ Ilfov Alexandru Bogdan Văsii a transmis, la rândul său, că administrația județeană va continua să fie partener al orașului și să sprijine proiectele de care comunitatea are nevoie.

Mobilitatea și conectivitatea, între proiectele care pot schimba orașul

În cadrul conferinței, mobilitatea urbană a fost abordată ca o componentă esențială a dezvoltării. Modernizarea transportului public, realizarea infrastructurii pentru biciclete și îmbunătățirea legăturilor cu Bucureștiul și cu celelalte localități din Ilfov au fost primordiale în dialogul dintre cei prezenți.

Necesitatea unor legături rutiere eficiente este cu atât mai importantă în contextul dezvoltării economice și rezidențiale a orașului. Pentru administrația județeană, finalizarea proiectelor majore de infrastructură reprezintă una dintre condițiile pentru ca Buftea și localitățile din jur să poată beneficia de avantajele poziționării în proximitatea Capitalei.

În paralel, dezvoltarea infrastructurii publice locale presupune extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, gaze naturale, iluminat public și infrastructură digitală, precum și amenajarea și extinderea spațiilor verzi.

Deșeurile, un test pentru administrație și pentru comunitate

Discuțiile despre dezvoltarea orașului au inclus și problema gestionării deșeurilor. Vicențiu Voicu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, a prezentat perspectiva unui serviciu integrat de colectare, tratare și sortare a deșeurilor.

Potrivit acestuia, sistemul ar urma să deservească 36 dintre cele 40 de localități ale județului, iar eficientizarea activității ar putea fi susținută atât prin organizarea integrată a serviciului, cât și prin sortarea și tratarea deșeurilor.

Voicu a pus accent pe educația pentru colectarea separată și pe participarea cetățenilor la sistem.

Consiliul Județean Ilfov a achiziționat, potrivit declarațiilor sale, aproximativ 500.000 de pubele și 31 de autocompactoare cu bani europeni, echipamente care urmează să fie puse la dispoziția operatorului.

Cultura, o componentă a dezvoltării comunității

Dacă infrastructura și serviciile reprezintă baza dezvoltării urbane, cultura a fost prezentată ca un instrument de consolidare a comunității.

Petronela Șfabu, managerul Centrului Cultural Buftea, a vorbit despre obiectivul ca instituția să devină mai mult decât un spațiu destinat organizării de evenimente. Centrul Cultural ar trebui să fie, în viziunea sa, un loc în care oamenii de vârste diferite să se întâlnească, să participe la activități și să creeze legături.

Copiii, tinerii, adolescenții și seniorii sunt parte din publicul pe care instituția își propune să îl apropie de activitățile culturale.

Ideea unui „spațiu viu” al comunității completează perspectiva mai largă asupra dezvoltării Buftei: un oraș nu se construiește doar prin infrastructură, ci și prin relațiile dintre oameni, prin educație, cultură, sport și participare civică.

Concluzia comună a intervențiilor a fost nevoia de colaborare. Dezvoltarea orașului este legată de capacitatea administrațiilor de a lucra împreună, dar și de implicarea mediului privat și a comunității.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” este organizată de Consiliul Județean Ilfov.