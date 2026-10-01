Regretatul jurnalist Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, pe 28 septembrie. Editorialistul și colaboratorul Gândul a fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, conform informațiilor disponibile la acest moment, în comuna Jurilovca, județul Tulcea. A avut o carieră în presă de peste 35 de ani, iar în ultimul an a scris editoriale și analize pentru Gândul, fiind unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români.

Mai multe personalități de marcă din România i-au adus un omagiu după moartea lui Patrick. Oameni care l-au cunoscut, dar și persoane care i-au fost cititori, i-au transmis un ultim mesaj de adio.

Nicu Alifantis a transmis un mesaj emoționant

Artistul Nicu Alifantis a transmis un mesaj emoționant legat de moartea fulgerătoare a jurnalistului Patrick André de Hillerin, despre care spune că i-a fost prieten.

„S-a stins din viață jurnalistul Patrick André de Hillerin. Avea doar 52 de ani. Mi-a fost prieten și-i voi duce lipsa. Un om inteligent, cu mult umor, membru fondator al Academiei Cațavencu și apoi al Cațavencii, unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români. A iubit Dunărea, Delta, Dobrogea ca nimeni altul, alegând să trăiască în Jurilovca. Drum lin, Patrick, Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris, marți, Nicu Alifantis.

In memoriam Patrick André de Hillerin. Emisiunea „Omul și timpul”, unde jurnalistul a vorbit despre libertatea de exprimare, redifuzată la TVR Cultural

În ultima ediție a emisiunii „Omul și timpul”, intitulată „Cine controlează adevărul?”, Patrick a vorbit, alături de jurnalistul Stéphane Luçon, despre lupta dusă pentru apărarea libertății de exprimare. A povestit ce a trăit, ce abuzuri a semnalat la CNA și la ANCOM și cât de perfide sunt metodele prin care guvernele pot îngrădi dreptul oamenilor de a afla adevărul. In memoriam, TVR Cultural a redifuzat ultima ediție la care a participat Patrick de Hillerin. Vezi aici articolul. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a transmis un mesaj după moartea neașteptată a jurnalistului Patrick André de Hillerin. „Moartea fulgerătoare a jurnalistului Patrick André de Hillerin, la vârsta de doar 52 de ani, lasă în urma ei multă tristețe și durere. Jurnalist consacrat, artizan al verbului viu și al scriiturii pasionate, Patrick André de Hillerin a avut o voce distinctă în presa românească și a lăsat în urmă o operă ce îi poartă inconfundabil amprenta. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, a transmis Adrian Agachi. Răzvan Dumitrescu, mesaj emoționant după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. „Un condei extraordinar. Un ziarist cum puțini mai sunt” Răzvan Dumitrescu a transmis un mesaj emoționant după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. Moderatorul „Subiectul Zilei” i-a adus un ultim omagiu colegului său. În emisiunea „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, moderatorul a anunțat decesul jurnalistului Patrick André de Hillerin. Acesta a rememorat munca din anii 2000 pe care a dus-o alături de Hillerin, dar și prietenia apropiată pe care a avut-o cu acesta. Dumitrescu a ținut să precizeze că nu mai sunt prea mulți jurnaliști precum Patrick André de Hillerin, pe care l-a considerat mereu un „condei extraordinar, acid, dar foarte documentat”. „Doamnelor și domnilor am o veste foarte tristă în această seară. S-a întâmplat să aflu chestia asta înainte să intru în emisie cu circa o oră. Colegul nostru, Patrick André de Hillerin s-a stins astăzi din viață. Editorialist la Gândul, bun prieten și coleg. Am lucrat mult timp împreună în anii 2000 – 2001. Mi-e foarte greu să vorbesc despre acest moment. 52 de ani, 36 de ani de presă… Scria de la 16 ani. Un condei extraordinar, foarte acid, nu ierta pe nimeni, dar foarte documentat întotdeauna. Un suflet mare și un ziarist cum puțini mai sunt în ziua de astăzi. Îmi pare rău să constat că sunt foarte puțini ziariști în ziua de astăzi precum Patrick André de Hillerin. Condoleanțe familiei, prietenilor, celor care l-au iubit. Nu o să-l uităm niciodată, nici noi aici la Gândul, nici cei care i-au fost prieteni și colegi.”, a anunțat Răzvan Dumitrescu. Vezi aici articolul.

Fostul director TVR Cluj, Romeo Couti, a scris un mesaj emoționant de adio

Fostul director TVR Cluj a scris și el un mesaj de adio pentru prietenul său. Romeo Couti a spus că a fost un jurnalist care nu s-a ferit să spună ce gândește. La finalul mesajul a adresat o întrebare legată de plecarea oricărui jurnalist care pleacă dintre noi ,,Cine mai are curajul să întrebe?”. „A murit Patrick André de Hillerin. O veste care lasă în urmă nu doar durerea pierderii unui coleg, ci și tăcerea grea pe care o simte orice jurnalist care a ales să nu ocolească subiectele incomode. Dumnezeu să-l odihnească. Iar noi să nu uităm că fiecare jurnalist care pleacă lasă în urmă o întrebare: cine mai are curajul să întrebe?”, a scris Romeo Couti.

Ioana Moldovan Bușcu a transmis un mesaj de adio

Ioana Moldovan Buscu și-a luat adio de la Patrick André de Hillerin, pe care l-a descris drept un talent rar și irepetabil. Și-a amintit începuturile lui în presa satirică, de la doar 14 ani, și a vorbit despre cariera sa ca reporter, jurnalist de investigație, editorialist și autor de interviuri. Totodată, a evocat stilul de viață autodistructiv pe care Patrick l-ar fi avut încă din tinerețe și pasiunea sa pentru jurnalism și pentru găsirea textului perfect.

„Patrick s-a prăbușit la pămînt într-o nenorocită zi de luni, la închiderea ediției print a ziarului. E o zi pe care a urît-o și pe care a iubit-o în cei mai mulți ani ai vieții lui, ziua cînd trebuia să-și predea textele, ziua în care se se striga în redacție, se înjura și se rîdea în hohote. A fost cel mai tînăr jurnalist din istoria revistelor Cațavencu. A venit în redacție la 14 ani și, cu scurte întreruperi, a stat pînă acum cîțiva ani. A fost reporter, jurnalist de investigație, autor de interviu, editorialist, a făcut umor la nivelul de sus al grupului, a condus redacția. Dar, înainte de toate, a fost un talent nativ, rar și irepetabil. Vocația lui cea mare, chiar înainte de satiră și jurnalism, a fost sinuciderea. Patrick a început procesul de autoextincție la o vîrstă fragedă. Nu avea 20 de ani cînd a început să trăiască periculos, la limita lăzii de bere și a nopților nedormite, coborînd în abisul tutunului (ca noi toți) și al obsesiei pentru textul perfect. A urmat un model – al colegilor mai mari – pe care l-a egalat repede – și la ritmul intoxicației și al abilității de a face umor. A murit înainte de a-și scrie cărțile de literatură, fiindcă jurnalismul și deriva existențială i-au tot amînat acest vis. Așa că opera lui rămîne doar în memoria scurtă a tiparului, rătăcind o vreme pe internet. Dar aventura lui umană rămîne vie, agățată de spiritul anilor de atunci, anii tinereții noastre, cînd ne luptam între noi pentru un cuvînt, o idee, o țigară, o propoziție șlefuită la nesfîrșit. S-a pus cîndva, acum douăzeci de ani, un pariu în redacție: cine moare primul? „Patrick”, a zis o jurnalistă americană, venită să ne învețe cum să vindem publicitate, îngrozită de halul în care se fuma și se bea, cu tînărul de 21 de ani, înalt și palid, conducînd banchetul. Noi am făcut alt clasament, și pînă astă seară n-a existat un rezultat clar. Toți eram vii. Mi-l imaginez acum pe Patrick rîzînd de propria moarte, zicînd: am cîștigat pariul”, a scris jurnalista.

Mircea Dinescu: „Așa era Patrick, un tânăr lup, dar a murit, iată, în timpul tinereții sale”

Mircea Dinescu a fost una dintre figurile importante din începuturile carierei lui Patrick André de Hillerin, în special prin legătura cu Academia Cațavencu. Patrick a intrat în redacție încă adolescent și a devenit cel mai tânăr redactor al publicației. În acea perioadă, Mircea Dinescu era director și unul dintre oamenii-cheie ai revistei. În structura de acționariat a Academiei Cațavencu, Dinescu avea 20%, iar Patrick era unul dintre membrii fondatori ai Așezământului Cultural Academia Cațavencu. Mircea Dinescu l-a descris pe Patrick drept un om foarte talentat și curajos.

„Patrick avea și umor, era o figură, o mare figură! Când eram eu tânăr, Marin Preda îmi spunea: ‘Mircea Dinescu, trebuie să fii tânăr lup!’ Așa era Patrick, un tânăr lup, dar a murit, iată, în timpul tinereții sale. Păcat, mare păcat! Viața asta e atât de complicată încât nu mai avem timp să ne întâlnim cu prietenii; în București am fost doar de două ori anul acesta… Ne gândim mai mult la dușmani decât la prieteni, e trist!”, a mai spus Dinescu, pentru DCNews. Lia Bugnar, mesaj emoționant după moartea lui Patrick André de Hillerin: ”O să vă simt lipsa” Lia Bugnar a transmis un mesaj amplu după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin, în care vorbește despre curajul acestuia de a-și susține opiniile chiar și atunci când atrăgeau critici și reacții dure. Actrița mărturisește, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că îi citea postările cu admirație și spune că dispariția jurnalistului înseamnă ”o voce mai puțin”. În mesajul publicat după dispariția jurnalistului, Lia Bugnar vorbește despre stilul său și, mai ales, despre încăpățânarea cu care acesta continua să-și exprime punctele de vedere chiar și atunci când era contestat. ”Da, era deosebit domnul Patrick Andre de Hillerin. Mă uitam cu admirație cum scria el postările alea cu un condei așa de bun și nu-l dărâma deloc cât de antipatizate erau de către lumea așa zis bună. Sau poate îl dărâma, dar continua să le scrie cu încăpățînare. Părea că îi e imposibil să nu spună ce considera necesar să fie spus. Sunt puțini oameni din ăștia. Tot mai puțini. Cei mai mulți au nevoie de turmă. El se descurca fără. Mai citeam câte un comentariu care-i spunea că odinioară fusese un tip mișto si deștept, dar acum a luat-o razna. Doar pentru că-și spunea adevărul. Și știu că aceste comentarii mă făceau și mai tare să citesc absolut tot ce scria. Pentru că oamenii preferă să creadă că tu te-ai defectat decât să pună la îndoială varianta care li s-a înșurubat în creier. S-a tâmpit, mamă și ce tip era ăsta, urmăream tot ce scria, da’ acum îmi face greață…”, a spus actrița.

Doru Bușcu: „A fost un talent nativ, rar și irepetabil”

Revista Cațavencii a publicat un text dedicat „celui mai tânăr jurnalist din istoria revistelor Cațavencu”, semnat de redactorul-șef al publicației, Doru Bușcu.

„Patrick s-a prăbușit la pământ într-o nenorocită zi de luni, la închiderea ediției print a ziarului. E o zi pe care a urât-o și pe care a iubit-o în cei mai mulți ani ai vieții lui, ziua când trebuia să-și predea textele, ziua în care se striga în redacție, se înjura și se râdea în hohote”, își amintește Doru Bușcu.

„A fost cel mai tînăr jurnalist din istoria revistelor Cațavencu. A venit în redacție la 14 ani și, cu scurte întreruperi, a stat pînă acum cîțiva ani. A fost reporter, jurnalist de investigație, autor de interviu, editorialist, a făcut umor la nivelul de sus al grupului, a condus redacția. Dar, înainte de toate, a fost un talent nativ, rar și irepetabil”, continuă colaboratorul de lungă durată al lui PAH.