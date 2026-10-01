Instanța Supremă a dezbătut joi, 1 octombrie, contestația magistratului suspendat George Bucurică la decizia Curții de Apel Alba, prin care această instanță a stabilit scoaterea sa din arest preventiv și plasarea sa obligatorie într-o instituție de psihiatrie.

Fostul magistrat transportat de o ambulanță la sediul Instanței Supreme

Pentru prezența fostului magistrat la sediul Instanței Supreme a fost folosit un echipaj de ambulanță, cu care a fost transportat „pacientul” inculpat Bucurică. Operațiunea a fost supravegheată și de o escortă a poliției.

În sala de judecată, magistratul le-a explicat judecătorilor ÎCCJ că măsura ar fi nelegală, că faptele sale nu ar reprezenta comportamentul unei persoane care să fie supusă unei astfel de măsuri coercitive și că dorește să fie lăsat în libertate.

Instanța Supremă a rămas joi în pronunțare în cazul magistratului suspendat și urmează să stabilească dacă se impune internarea sa în continuare într-o clinică de psihiatrie sau dacă poate fi cercetat mai departe în libertate.

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Procurorii au cerut internarea cu forța la psihiatrie

Institutul de medicină legală a admis un control de specialitate efectuat de Serviciul Județean de Medicină Legală în cazul magistratului pistolar George Bucurică, urmare căruia procurorii au cerut internarea acestuia cu forța la psihiatrie, măsură admisă și stabilită de Curtea de Apel Alba.

Gândul a aflat ce mecanisme legale au stat la baza stabilirii unui asemenea verdict și ce urmează să se întâmple precis cu magistratul care a atacat polițiști cu spray lacrimogen și a fugit de aceștia.

Un magistrat fără discernământ

Surse judiciare explică pentru Gândul că, imediat după momentul arestării preventive, procurorii au cerut Serviciului Județean de Medicină Legal efectuarea unei expertize în cazul magistratului suspendat Bucurică.

Magistrații au cerut legiștilor să stabilească, pe baza expertizării acestuia, dacă la momentul desprins parcă din Vestul Sălbatic, George Bucurică avea discernământ, dacă avea discernământul diminuat sau nu avea deloc discernământ.

Astfel, după expertizarea psihiatrică și psihologică a acestuia experții SJML au stabilit că Bucurică nu ar fi avut deloc discernământ la momentul la care a alergat cu o armă cu muniție letală pe țeavă, fugărit de oamenii legii, sa când i-a atacat pe aceștia cu spray lacrimogen.

Pentru consfințirea deciziei procurorii care fac ancheta în cazul magistratului cu probleme au cerut confirmarea rezultatului expertizei comisiei din cadrul Institutului Național de Medicină Legală.

După ce forul superior medical a confirmat verdictul serviciului județean de medicină legală anchetatorii au cerut, conform legilor aflate în prezent în vigoare, revocarea măsurii preventive în cazul lui Bucurică cu obligarea internării acestuia temporar pentru tratarea deficiențelor psihologice până la remedierea completă a acestora.

Este de menționat că toată această procedură a avut loc la momentul discutării propunerii prelungirii măsurii arestării preventive cu încă 30 de zile în cazul procurorului suspendat, la Curtea de Apel Alba.

Cum l-a trimis ICCJ la „beciul domnesc” pe pistolar

Magistratul care a folosit spray lacrimogen asupra unui polițist și care a fugit cu o armă cu glonte letal pe țeavă de agenți , George Radu Bucurică, față de care ICCJ a emis, la finele lunii august, un mandat de arestare preventivă, rămâne după gratii după ce judecătorii instanței supreme au respins ca inadmisibilă o cale extraordinară de atac la încheierea arestării definitive.

La termenul de luni al judecării căii extraordinare de atac unul dintre judecătorii din complet s-a abținut fără a evoca public motivele abținerii de la judecare.

În final după deliberări instanța supremă a respins ca inadmisibilă calea extraordinară de atac introdusă de magistratul suspendat anchetat pentru ultraj.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de inculpatul Bucurică Radu George împotriva încheierii nr. 617 din data 27 august 2026 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 525/57/2026. Obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul Bucurică Radu George, în cuantum de 821 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 01 septembrie 2026”, se arată în minuta deciziei definitive de luni.

Concret, această cale extraordinară de atac poate fi introdusă la momentul rămânerii definitive a unei decizii penale, urmare parcurgerii etapelor de fond și de apel a procesului penal, dar și împotriva oricărei hotărâri judecătorești care se încadrează cazurilor prevăzute de Noul Cod de Procedură Penală (NCPP).

Este de menționat că la acest moment procesual magistratul Bucurică se află în faza urmăririi penale, dosarul său nefiind finalizat de către anchetatorii și cazul său nefiind investit la vreo instanță de judecată prin desesizarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba.

Artificiul lui Bucurică

Concret calea extraordinară de atac a contestației în anulare este definită de articolul 426 din Noul Cod de Procedură Penală (NCPP).

„Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri:

a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate;

b) când inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;

c) când hotărârea a fost pronunțată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;

d) când instanța nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;

e) când judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;

f) când judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistenta juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;

g) când ședința de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;

h) când instanța nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;

i) când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă”, prevede NCPP referitor la această cale extraordinară de atac.

Instanța supremă urmează să analizeze dacă această cale extraordinară de atac introdusă de magistratul Bucurică este admisibilă și dacă poate continua judecarea pe fond a acesteia.

Echipat de comando la bar, plecat desculț la „Brutărie”

Este de amintit că la momentul depistării sale de către polițiștii plecați să îl caute în București și zonele limitrofe acesta a fost găsit umblând desculț în magazinul Lidl din zona Snagov, motivul fiind acela că îl „strângeau pantofii”, potrivit surselor Gândul.

Aceleași surse ne povestesc faptul că urmărirea magistratului a durat ore bune pentru că a fost căutat la nivelul a trei județe. Referitor la ofițerii de la serviciul Urmăriri din Capitală porniți pe urmele magistratului suspendat, sursele noastre explică că aceștia l-ar fi reperat pe Bucurică după ruta făcută cu mașina personală.

Cum au ajuns pe urmele „fugarului” de cursă scurtă

Astfel, povestesc sursele noastre, ofițerii au luat urma traseului acestuia prin oraș după momentul plecării de la ICCJ identificând mașina acestuia în trafic, filmată de camerele de supraveghere publică.

Astfel, anchetatorii au pornit pe urmele magistratului din punct în punct până când l-au intersectat în incinta magazinului universal.

Acolo, povestesc sursele noastre, pentru menținerea unui risc cât mai scăzut din cauza oamenilor din magazin, Bucurică ar fi fost abordat discret de un ofițer de la poliția zonală care îl cunoștea pe magistrat.

Surprinderea acestuia a fost aceea să constate că Bucurică umbla desculț în incinta magazinului. L-a întrebat de ce umblă așa în public iar magistratul i-ar fi replicat: „mă strângeau pantofii”.

Mărturiile care l-au aruncat pe Bucurică după gratii

În altă ordine de idei surse judiciare ale Gândul explică pentru publicație și turnura de situație urmare căreia ICCJ a decis emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele procurorului suspendat din funcție.

Mai precis, explică sursele noastre, la dosarul cauzei anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba au depus declarațiile a trei dintre persoanele prezente în localul unde Bucurică a intrat îmbrăcat în negru, cu mănuși negre din latex pe mâini și cu harnașamentul cu tocul de pistol pe el.

Astfel, arată sursele noastre, unul dintre cei trei martori ai anchetatorilor ar fi chiar barmanul localului, cel care i-a servit lui George Bucurică de băut.

Acesta ar fi povestit anchetatorilor că Bucurică ar fi încercat să discute în contradictoriu cu el, altfel, spus că acesta era înclinat să facă scandal. Același martor ar fi povestit că Bucurică ar fi fost deja afectat de alcool la momentul sosirii sale la local, și că ar fi încercat să provoace scandal inclusiv cu alte persoane din local.

Scurtă spovedanie pentru Gândul înaintea arestării

La ieșirea din instanța supremă procurorul suspendat George Bucurică a stat de vorbă cu reporterul Gândul și a explicat că, dacă ar avea în fața sa un suspect cu o stare de fapt similară, ar analiza foarte atent probele, ar verifica competența și identitatea celor de la fața locului și că ar trata la modul cel mai serios un astfel de caz.