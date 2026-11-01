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ANAF trimite notificări pentru plata „taxei pe lux”. Cine sunt proprietarii de locuințe vizați și cum se calculează taxa

ANAF trimite notificări pentru plata „taxei pe lux
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Românii care dețin proprietăți imobiliare scumpe au intrat în vizorul ANAF. Instituția a început să trimită notificări proprietarilor care nu au depus formularul 216, declarația aferentă așa-numitei „taxe pe lux”.

Potrivit legii, persoanele fizice care dețineau, la data de 31 decembrie 2025, locuințe cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei trebuiau să depună documentul până la 30 septembrie 2026.

Cine intră sub incidența aplicării legii

Cei care au primit notificări au la dispoziție 15 zile pentru a se conforma, scrie Cheia Imobiliarelor.

ANAF trimite notificări pentru plata „taxei pe lux”

„Dacă ai o proprietate cu o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 de lei, atunci trebuie să știi următoarele:

– pentru anul 2026, declarația trebuia depusă până pe 30 septembrie 2026 de către persoanele fizice care, la 31 decembrie anul trecut, dețineau o clădire rezidențială a cărei valoare impozabilă depășea 2.500.000 de lei.

Foarte important: nu discutăm despre prețul de vânzare al proprietății și nici despre valoarea ei de piață. Se ia în calcul valoarea impozabilă comunicată de primărie, pe care o găsești în decizia de impunere”, arată sursa citată.

Cum se calculează impozitul

În formular se completează datele proprietarului, datele de identificare ale imobilului, valoarea impozabilă și impozitul datorat.

Calculul este simplu: din valoarea impozabilă scazi plafonul de 2.500.000 de lei, iar diferența se taxează cu 0,9%.De exemplu, dacă valoarea impozabilă este de 3.000.000 de lei, diferența este de 500.000 de lei, iar impozitul special datorat este de 4.500 de lei”, mai arată sursa citată.

În notificările transmise de ANAF este stabilit un termen de 15 zile pentru depunerea declarației. În cazul ]n care aceasta nu e depusă, ANAF poate stabili obligația de plată din oficiu, la care se pot adăuga dobânzi și penalități calculate începând cu ziua următoare termenului de plată.

Ce este „taxa pe lux”

Așa-numita „taxă pe lux” este impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

O premieră în România, noul impozit a fost introdus prin Legea nr. 296/2023 și a devenit aplicabil începând cu 1 ianuarie 2024. El vizează proprietarii de locuințe și mașini scumpe (mai concret, persoanele fizice care au în proprietate, exclusivă sau comună, clădiri rezidențiale situate în România, cu o valoare estimată mai mare de 2.500.000 lei – deci aproximativ 500.000 de euro – precum și persoanele fizice şi juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România, a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei – aproximativ 75.000 de euro).

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