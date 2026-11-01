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Cu ce vor fi înlocuite prizele electrice tradiționale din locuințe, potrivit experților în renovări

Cu ce vor fi înlocuite prizele electrice tradiționale din locuințe, potrivit experților în renovări
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Iată cu ce ar putea fi înlocuite, pe viitor, prizele electrice tradiționale din locuințe, potrivit experților în renovări.

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Proliferarea dispozitivelor în locuință face ca instalațiile electrice existente să devină perimate, impunând căutarea unor alternative.

Avântul tehnologic nu înseamnă doar că plătim mai mult la prețul energiei, ci și că în locuințele noastre avem un număr tot mai mare de dispozitive care trebuie să rămână conectate permanent: frigiderele, televizoarele inteligente, asistenții vocali sau routerele Wi-Fi, fără a mai pune la socoteală și aparatele care necesită încărcare periodică, cum ar fi telefoanele mobile, boxele etc.

Factura la curent nu este însă singura provocare cu care se pot confrunta oamenii în gospodăriile lor, ci și faptul că, pe măsură ce numărul dispozitivelor și al aparatelor electrocasnice crește, pare că nu există suficiente prize disponibile pentru ele.

Și chiar dacă s-a apelat și încă se apelează la prelungitoare, posibilitățile lor de amplasare sunt limitate prin natura lor, întrucât trebuie conectate la o priză de perete existentă. Doar că, locuințele dispun de un număr finit de astfel de prize, iar amplasarea lor fixă ​​nu poate fi modificată decât prin lucrări de construcție.

Dar experții în renovări recomandă, în schimbul prizelor electrice tradiționale, acele prize electrice applicate, folosind canale de cablu, scrie El Economista. Această soluție este recomandată de tot mai mulți experți, deoarece elimină necesitatea de a sparge pereții sau de a efectua lucrări de construcție.

Spre deosebire de prizele încastrate, acestea se montează direct pe suprafața peretelui. Cablurile sunt direcționate prin canale speciale, elemente fixate pe perete, ceea ce permite extinderea instalației electrice oriunde este nevoie, fără a fi necesară ascunderea cablurilor în interiorul peretelui prin lucrări de construcție.

Prin urmare, prizele aplicate reprezintă o opțiune excelentă, mai ales pentru apartamentele mai vechi, care dispun adesea de un număr foarte limitat de prize, care nu mai corespunde nevoilor actuale. Deși este în continuare necesară intervenția unui specialist pentru instalarea acestor prize, pentru a asigura conectarea la circuitul corect și respectarea tuturor standardelor de siguranță, procesul este mai simplu și mai puțin costisitor decât instalarea prizelor încastrate.

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