Analiză. Avem datele: aceasta este cea mai periculoasă trecere de pietoni din București

Cu aproape 1.500 de victime anual, România ocupă primul loc într-un clasament deloc onorant, acela al numărului de accidente rutiere grave la nivelul Uniunii Europene. Iar capitala București este printre orașele în care, din cauza șoferilor neatenți și a pietonilor grăbiți care traversează neregulamentar, se produc astfel de incidente, scrie CANCAN.RO.

Zilnic, intersecțiile Bucureștilor sunt adevărate capcane, iar cea mai mică neglijare a regulilor poate avea urmări teribile.

De la începutul anului, în București au fost raportate peste 100 de accidente rutiere grave, cu zone ca Șoseaua Panduri – 13 Septembrie sau Șoseaua Orhideelor – Șoseaua Grozăvești în top în ceea ce privește numărul de accidente.

Totuși, altă intersecție este considerată, conform datelor, cea mai periculoasă trecere de pietoni din București. Află aici care este aceasta.